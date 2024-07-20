Kur’an kursuna giden kızın telefonunu çaldı

Adana'da 10 yaşındaki B.M.A., Kur'an kursuna gitmek için evden çıktı. Annesiyle telefonda konuşarak yolda yürürken küçük kızın arkasından bisikletle gelen Cihat H. (22), B.M.A.'nın elindeki telefonu alıp kaçtı. Kız çocuğunun çığlıkları üzerine çevrede bulunan vatandaşlar durumu polise bildirdi. 100 güvenlik kamerasını saniye saniye izleyen ekipler, hırsızı kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen Cihat H., "Küçük kız elinde telefonla konuşurken, bir anda telefonunu çalmaya karar verdim" dedi, tutuklandı.

ANNESİYLE KONUŞUYORDU

Olay, 9 Temmuz'da Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yaşındaki B.M.A., Kur'an kursuna gitmek için evden çıktı. Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yürüyen kız çocuğunun arkasından elektrikli bisikletle gelen Cihat H., annesiyle konuşan B.M.A.'nın elindeki telefonu çalıp hızla kaçtı. Korkup çığlık atan kız çocuğunun ağlama seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

SON ADRESİ CEZAEVİ OLDU

İhbar üzerine harekete geçen, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kapkaççının kaçış güzergahındaki 100 güvenlik kamerasını saniye saniye izleyerek zanlının kimliğini tespit etti. Polis, kapkaççıyı düzenlediği operasyonla yakalayıp gözaltına aldı. Cihat H., "Küçük kız elinde telefonla konuşurken, bir anda telefonunu çalmaya karar verdim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.