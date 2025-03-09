Kur’an okuyan çocuğu darp etti

Olay, ilçe merkezinde bulunan Büyük Cami'nde yaşandı. İddiaya göre cami içerisinde İ.E.A. Ramazan ayı dolayısıyla mukabele okuyan ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi M.H.T.'ye 'Bana ne bakıyorsun' diyerek tokat attı. Tokat attıktan sonra çocuğun bacağına tekme atan İ.E.A.'ya cami içerisinde bulunan vatandaşlar engel olmaya çalıştı. Çocuğun darp edildiği anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayın ardından çocuğun ilçede Hafızlık Kuran Kursu hocası olarak çalışan babası Mehmet Türkoğlu Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek İ.E.A'dan şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.E.A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Çocuğunu cami içerisinde darp eden şahsı tanımadıklarını belirten baba Mehmet Türkoğlu, "Çocuğum camide tam mukabeleye başladığı sırada bu şahıs ve yanındaki bir kişi cep telefonunda yüksek sesle bir şeyler dinliyormuş. Bu sırada çocuğum ona doğru bakınca 'Ne bakıyorsun' diyerek çocuğu darp etmeye başlamış. Cami içerisinde diğer vatandaşlar araya girip çocuğumu kurtarmış. Biz şikayetçi olduk ama ifadesini alındıktan sonra serbest bırakıldı" dedi.

HAFIZ ÇOCUĞA MI GÜCÜN YETTİ?

Yaşanan olaya Mil-Diyanetsen Sivas Şube Başkanı İsa Kukuş tepki gösterdi. Kukuş, "Sebebi ne olursa olsun, Kur'an-ı Kerim okuyan hiç kimseye müdahale edilmez. Hele 13 yaşında Kur'an okuyan çocuk hiç darp edilmez. Mil-Diyanet Sen olarak, evladımıza ve ailesine geçmiş olsun diyor, konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz." dedi.