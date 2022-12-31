Kur’an’ın tamamını 3 buçuk ayda ezberledi

HOCALARIMA TEŞEKKÜR EDERİM

Genç hafız ise şunları söyledi: 'Kendi imkanlarımla hafızlığa başladım fakat bir hocaya dinletmeden sağlıklı bir şekilde bitiremeyeceğimi anladım. Bunun üzerine Yeşil Cami'ye geldim. Ethem Hocam bana müfredat ezberlerini verdi ve onları tamamladım. Daha sonra da hafızlığı bitirmek nasip oldu. Hocalarıma, arkadaşlarıma ve Yeşil Cami'ye bana bu fırsatı tanıdıkları için teşekkür ederim' ifadelerini kullandı. 17 yaşındaki hafızın yeni hedefi, ezberini sağlamlaştırıp Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sınavına girerek icazetini alabilmek.