Kur’an’ın tamamını 3 buçuk ayda ezberledi

17 yaşındaki Halil Çiftçi, Şanlıurfa'dan İstanbul'a hafız olmak için geldi. Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Ağustos 2022'de Bayrampaşa Yeşil Camii Kuran Kursu'na kayıt oldu. Kurs hocalarından Ethem Saban'da hafızlığa başlayan Halil Çiftçi, hocasının ona verdiği ezberleri normalin üzerinde bir hızla ezberlemeye başladı.
ÇOK BÜYÜK EMEK VERDİ
Halil'deki gayretin farkına varan hocası Ethem Saban, öğrencisine aynı anda birden fazla sayfa ezberi verdi ve ona hafızlığı kısa sürede bitirtti. Çiftçi'deki gayretin, kurstaki diğer arkadaşlarına da örnek olması amacıyla Yeşil Cami'de tören düzenlendi. Tören sonrasında açıklamalarda bulunan Bayrampaşa İlçe Müftüsü Recep Eren, "Halil Çiftçi öğrencimizi ve ona çok büyük emek veren hocası Ethem Hocaefendi'yi canı gönülden takdir ediyorum. Böyle bir başarıya biz de kayıtsız kalmadık ve ödüllendirmiş olduk. Kendisine hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum" dedi.
GÜNDE 11 SAYFA EZBERLEDİ
Çiftçi'nin hafızlık serüvenini anlatan hocası Ethem Saban ise "Halil, kursumuza 15 Ağustos 2022 tarihinde başladı. Öğrencim, kursa gelmeden önce kendi imkanlarıyla köyünde 4 cüzü ezberlemişti. Okuması iyi olduğu için onunla hızlıca müfredat ezberlerine başladık. 15 gün içerisinde verdiğim ezberleri tamamladı ve 1 Eylül'de onunla hafızlığa başladık. Kasım ayının sonunda hafızlığını tamamladı. İlk hatimde günde 4 sayfa ezberledi. İkincisinde beş sayfa ve son hatimde ise 11 sayfanın hepsini alarak 3 buçuk ayda hafızlığını tamamlamış oldu. Memleketimize, milletimize hayırlı bir insan olmasını arzu ediyoruz, kendisini tebrik ederim."
HOCALARIMA TEŞEKKÜR EDERİM
Genç hafız ise şunları söyledi: 'Kendi imkanlarımla hafızlığa başladım fakat bir hocaya dinletmeden sağlıklı bir şekilde bitiremeyeceğimi anladım. Bunun üzerine Yeşil Cami'ye geldim. Ethem Hocam bana müfredat ezberlerini verdi ve onları tamamladım. Daha sonra da hafızlığı bitirmek nasip oldu. Hocalarıma, arkadaşlarıma ve Yeşil Cami'ye bana bu fırsatı tanıdıkları için teşekkür ederim' ifadelerini kullandı. 17 yaşındaki hafızın yeni hedefi, ezberini sağlamlaştırıp Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sınavına girerek icazetini alabilmek.