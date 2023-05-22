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Giriş Tarihi: 22.5.2023 14:27

Kurban Bayramı 2023 ne zaman? Diyanet takvimi ile belli oldu! Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

Kurban Bayramı 2023 ne zaman Diyanet ile araştırılıyor. Yılın ikinci dini bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyen İslam alemi, Kurban Bayramı ne zaman 2023, ayın kaçında başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Hicrî takvime göre bu bayram, Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca idrak ediliyor. Yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle plan yapmak isteyenler bayram tarihleri için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? İşte, Diyanet takvimi ile 2023 Kurban Bayramı tarihleri

Kurban Bayramı 2023 ne zaman? Diyanet takvimi ile belli oldu! Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

Kurban Bayramı tarihleri 2023 yılı için araştırılmaya başlandı. Yılın ikinci dini bayramında İslam dininde farz kılınan kurban kesme ibadeti yerine getiriliyor. Haziran ayına sayılı günler kalırken milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı 2023 ne zaman, kaç gün kaldı sorusuna yanıt aramaya başladı. Bayram tarihleri Diyanet dini günler takvimiyle belli oldu. Tatil planı yapacak olan vatandaşlar ise 4 gün sürecek olan bayramın hafta sonu tatili ile birleşip birleşmediğini merak ediyor. Peki, 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar…

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre; 2023 Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak.

Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (Yarım gün)

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi

2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Böylelikle 1 Temmuz Cumartesi günü bitmiş olacak.

2023 yılında Kurban Bayramı 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek. Yani 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran 2023 Çarşamba günü olacak.

26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günün de tatil ilan edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonunun da eklenmesiyle birlikte toplamda 9 gün olacak. Ancak henüz bununla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kamuda ve özel sektörde çalışanlar Pazartesi ve Salı günlerini yıllık izinlerinden kullanarak bayram tatilini 9 gün olarak kullanabilecek.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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Kurban Bayramı 2023 ne zaman? Diyanet takvimi ile belli oldu! Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?
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