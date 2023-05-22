Kurban Bayramı tarihleri 2023 yılı için araştırılmaya başlandı. Yılın ikinci dini bayramında İslam dininde farz kılınan kurban kesme ibadeti yerine getiriliyor. Haziran ayına sayılı günler kalırken milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı 2023 ne zaman, kaç gün kaldı sorusuna yanıt aramaya başladı. Bayram tarihleri Diyanet dini günler takvimiyle belli oldu. Tatil planı yapacak olan vatandaşlar ise 4 gün sürecek olan bayramın hafta sonu tatili ile birleşip birleşmediğini merak ediyor. Peki, 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar…
2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre; 2023 Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak.
Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.
2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Böylelikle 1 Temmuz Cumartesi günü bitmiş olacak.
2023 yılında Kurban Bayramı 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek. Yani 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran 2023 Çarşamba günü olacak.
26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günün de tatil ilan edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonunun da eklenmesiyle birlikte toplamda 9 gün olacak. Ancak henüz bununla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Kamuda ve özel sektörde çalışanlar Pazartesi ve Salı günlerini yıllık izinlerinden kullanarak bayram tatilini 9 gün olarak kullanabilecek.
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar