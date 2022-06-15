Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi son dakika
Giriş Tarihi: 15.6.2022 14:52

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi son dakika

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi son dakika

Kurban Bayramı için geri sayım başlamışken bu bayram da en merak edilen konular arasında emekli bayram ikramiyesi bulunuyor. Arifeden önce hesaplara yatırılan bayram ikramiyesi için gelecek açıklama bekleniyor. Bu noktada “Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?” sorusu gündemde. Temmuz idrak edilecek Kurban Bayramı için bayram ikramiyelerinin yatmasına oldukça az bir zaman kaldı. Peki, 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte emekli bayram ikramiyesi son dakika gelişmeleri…

Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih bekleniyor. Bayramdan önce tamamlanan hesaplar için arayış başladı. Ramazan'da 1.100 TL olarak ödenen bayram ikramiyeleri ardından "Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz bayram oranında yatacağı düşünülen emekli bayram ikramiyesi resmi açıklama ile netleşecek. Peki, 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, bayram ikramiyesi son durum…

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacağından dolayı bayram ikramiyelerinin 3-7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

2022 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır:

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

Henüz ikramiyelerin yatacağı tarih net olarak belli değil.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri

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Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi son dakika
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