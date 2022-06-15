Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi son dakika

Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih bekleniyor. Bayramdan önce tamamlanan hesaplar için arayış başladı. Ramazan'da 1.100 TL olarak ödenen bayram ikramiyeleri ardından "Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz bayram oranında yatacağı düşünülen emekli bayram ikramiyesi resmi açıklama ile netleşecek. Peki, 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, bayram ikramiyesi son durum…
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacağından dolayı bayram ikramiyelerinin 3-7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.
İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.
2022 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır:
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
Henüz ikramiyelerin yatacağı tarih net olarak belli değil.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri