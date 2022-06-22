Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, uzatılacak mı?
Giriş Tarihi: 22.6.2022 00:11 Son Güncelleme: 22.6.2022 00:27

Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, uzatılacak mı?

Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, uzatılacak mı?

Mübarek Kurban Bayramı, Diyanet 2022 takviminde duyuruldu. Dini Günler takvimine göre bu sene Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Kurban bayramına çok az kalması nedeniyle tatil planı yapanlar başta olmak üzere başta çalışanlar olmak üzere kamuoyunun gelinde merak edilip araştırılıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, uzatılacak mı?

Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor ve tatil süresi uzatıldı mı sorusuna yanıt aranıyor. Yılın ikinci bayramı heyecanla bekleniliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre dini gün ve ayların idrak edileceği tarihler belli oluyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, uzatılacak mı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu sene Kurban Bayramı yaz aylarına denk geliyor. Bayram bu yıl 9 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak.

Yılın ikinci bayramı tarihleri şöyle:

Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz 2022 Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 15 TEMMUZLA BİRLEŞECEK Mİ?

12 Temmuz tarihinde bitecek Kurban Bayramı günleri ardından 15 Temmuz 2022 Cuma günü Milli Birlik ve Demokrasi Günü resmi tatili yaşanacak.

Bayram günlerinin bu milli günle birleşmesi durumunda bayram tatili 9 güne uzayabilir. Ancak henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene Cuma gününden başlayacak Kurban Bayramı tatili toplamda 4 gün olarak idrak edilecek. Hafta sonunu da içine alan bayramın 9 gün olma ihtimali kurban bayramı tatili kaç gün olacak sorusunun cevabını değiştirebilir.

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Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, uzatılacak mı?
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