Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor ve tatil süresi uzatıldı mı sorusuna yanıt aranıyor. Yılın ikinci bayramı heyecanla bekleniliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre dini gün ve ayların idrak edileceği tarihler belli oluyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, uzatılacak mı?
Bu sene Kurban Bayramı yaz aylarına denk geliyor. Bayram bu yıl 9 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak.
Yılın ikinci bayramı tarihleri şöyle:
Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz 2022 Salı
12 Temmuz tarihinde bitecek Kurban Bayramı günleri ardından 15 Temmuz 2022 Cuma günü Milli Birlik ve Demokrasi Günü resmi tatili yaşanacak.
Bayram günlerinin bu milli günle birleşmesi durumunda bayram tatili 9 güne uzayabilir. Ancak henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Bu sene Cuma gününden başlayacak Kurban Bayramı tatili toplamda 4 gün olarak idrak edilecek. Hafta sonunu da içine alan bayramın 9 gün olma ihtimali kurban bayramı tatili kaç gün olacak sorusunun cevabını değiştirebilir.