Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor ve tatil süresi uzatıldı mı sorusuna yanıt aranıyor. Yılın ikinci bayramı heyecanla bekleniliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre dini gün ve ayların idrak edileceği tarihler belli oluyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, uzatılacak mı?