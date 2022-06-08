Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, uzatılacak mı, 9 gün mü olacak?

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte, bayram tatili kaç gün sürecek sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Resmi ve dini bayramlarda tatil takvimleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Diyanet Dini Günler Takvimine göre, bu yıl Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz 2022 Pazartesi gününe denk geliyor. İşte Kurban Bayramı tarihi ile Diyanet takvimi
Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz'da idrak edilecek.
Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı
Kurban Bayramı arefe günü cuma gününe denk geliyor. Arefe günü kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil oluyor. Henüz bayram tatilinin uzatıldığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
Müslümanlar, kurban kesmekle hem Rabbine yaklaşır, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunur.
Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakarlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir belirtisidir.
Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnet. Hanefi mezhebinde ise kurban vacip. Bu ibadet, Müslüman toplumların belirli simgesi olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dini hayatında önemli bir yer tutuyor.