Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, uzatılacak mı, 9 gün mü olacak?

KURBAN NASIL SEÇİLİR? KURBANLIK SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Müslümanlar, kurban kesmekle hem Rabbine yaklaşır, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunur.

Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakarlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir belirtisidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnet. Hanefi mezhebinde ise kurban vacip. Bu ibadet, Müslüman toplumların belirli simgesi olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dini hayatında önemli bir yer tutuyor.