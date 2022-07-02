Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında ve bayram hangi gün başlıyor? 2022 Kurban Bayramına kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 2.7.2022 10:16 Son Güncelleme: 2.7.2022 10:16

Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında ve bayram hangi gün başlıyor? 2022 Kurban Bayramına kaç gün kaldı?

Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında ve bayram hangi gün başlıyor? 2022 Kurban Bayramına kaç gün kaldı?

Kurban Bayramı 2022 tarihi için sayılı günler kaldı. Bu noktada resmi tatillerini öğrenmek ve ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar “Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün” sorularına yanıt aramaya başladı. Bayram tatili planları için takvimde “Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu” sorularının cevabı aranıyor. Kabine Toplantısı ardından cevaplar netleşti! İşte detaylar…

"Kurban Bayramı ne zaman" sorusu Diyanet dini günler takviminde yanıt arıyor. Çalışanlar başta olmak üzere resmi tatilden yararlanmak isteyen vatandaşlar "Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu" sorularının cevapları ile hareket ediyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan bayram tatili belli oldu! İşte 2022 Kurban Bayramı tarihleri…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Yılın ikinci bayramı olan kurban bayramı temmuzda idrak edilecek. 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayan bayram günleri şöyle:

Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumartesi ilk günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı tatili resmiyette 4 gün. Cumartesi başlayan bayram Salı günü sona eriyor. Ancak bayramın hemen ardından başka bir resmi tatil bulunuyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili Cuma gününe denk geliyor. Kabine Toplantısı ardından iki resmi tatilin birleşmesine karar verildi.

Buna göre bayram tatili toplamda 9 gün olarak değerlendirilecek. 9 Temmuz Cumartesi başlayan tatil 17 Temmuz Pazar günü sona erecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk haftası hesaplara yatması bekleniyordu. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı öncesinde ödemelerin tamamlanacağı bilgisi verildi.

Buna göre bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatacak.

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Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında ve bayram hangi gün başlıyor? 2022 Kurban Bayramına kaç gün kaldı?
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