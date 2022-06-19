Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi üzerinden Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihleri duyuruldu. Mübarek tarihe oldukça kısa bir süre kala "Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak, 15 Temmuz'la birleşecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. Gününde idrak edilen ve dört gün boyunca Müslüman alemi tarafından kutlanan 2022 Kurban Bayramı başlangıç tarihi için geri sayım başladı. İşte Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihi…