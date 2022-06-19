Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi üzerinden Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihleri duyuruldu. Mübarek tarihe oldukça kısa bir süre kala "Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak, 15 Temmuz'la birleşecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. Gününde idrak edilen ve dört gün boyunca Müslüman alemi tarafından kutlanan 2022 Kurban Bayramı başlangıç tarihi için geri sayım başladı. İşte Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihi…
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Bu sene Kurban Bayramı yaz aylarına denk geliyor. Bayram bu yıl 9 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak.
Yılın ikinci bayramı tarihleri şöyle:
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Bu sene Cuma gününden başlayacak Kurban Bayramı tatili toplamda 4 gün olarak idrak edilecek. Hafta sonunu da içine alan bayramın 9 gün olma ihtimali kurban bayramı tatili kaç gün olacak sorusunun cevabını değiştirebilir.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 15 TEMMUZLA BİRLEŞECEK Mİ?
12 Temmuz tarihinde bitecek Kurban Bayramı günleri ardından 15 Temmuz 2022 Cuma günü Milli Birlik ve Demokrasi Günü resmi tatili yaşanacak.
Bayram günlerinin bu milli günle birleşmesi durumunda bayram tatili 9 güne uzayabilir. Ancak henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.