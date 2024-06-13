Kurban Bayramı öncesi otogarda trafik denetimi yapıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda uygulama noktasında trafik denetimine katıldı; İstanbul Valisi Davut Gül'e İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş eşlik etti. İstanbul'da 9 günlük bayram tatili süresi boyunca, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 284 bin 328 personel, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 10 bin 826 personel ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 370 personel görev yapacak.

"ÖNCELİĞİMİZ CAN VE MAL KAYIPLARININ ORTADAN KALDIRILMASI"

İstanbul Valisi Davut Gül İstanbul genelinde Kurban Bayramı boyunca alınan tedbirlerle ilgilli konuştu. Gül, "15 Temmuz Demokrasi Otogarındayız. Kurban Bayramı arefesinde gerek bayramın 9 güne çıkması, gerekse de okulların yarın tatil olmasıyla birlikte çok sayıda vatandaşımız ülkemizin değişik yerlerine yolculuk yapıyorlar. Emniyetimizi Jandarmamız Sahil Güvenliğimiz, Kurban Bayramının huzur ve güven içerisinde geçmesi için İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde bir dizi tedbirler aldık. Hiç şüphesiz her bayramda olduğu gibi en önemli önceliğimiz trafik kazalarının olabildiğince azaltılması hatta mümkünse hiç olmaması ve can ve mal kayıplarının ortadan kaldırılması. Hiçbir vatandaşımızın tırnağına zarar gelmesini istemiyoruz. Bunun için de kurallara uyulması, yollara yorgun çıkılmaması, trafik tedbirlerine uyulması kazaları ortadan kaldıracaktır. Hem İstanbul içerisinde hem de çıkışlarında başta birebir trafik tedbirleri olmak üzere, Elektronik Denetleme Sistemleri ve radarlarımız bayram süresince açık olmaya devam edecek ve bu denetimleri yapacak. Emniyet Müdürlüğümüzün Jandarma Komuıtanlığımızın bütün personelleri bayram süresince asayiş trafik gibi konularda görevinin başında olacaklar. İnşallah vatandaşlarımızın da bizlere yardımıyla bayramı huzur içerisinde geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"SADECE BELİRTİLEN YERLERDE KURBAN KESİLECEK"

Belediyelerin belirttiği yerler dışında yapılan kurban kesimleriyle ilgili de konuşan Vali Gül, "Trafiğin dışında Kurban Bayramında görmek istemediğimiz görüntüler var. Parklarda, bahçelerde, sokaklarda kurbanların kesilmesi. Belediyelerimiz kurban kesim ve kurban satış yerlerini ilan etti. Tarım Müdürlüğümüz bunların denetimini yaptı yapıyor. Sadece belirtilen yerlerde kurbanlar kesilecek. Bunun dışında düzensiz kesilen kurban yerlerinde zabıta, Polis, Jandarma ve Tarım Müdürlüğü'nün personelleri gerekli işlemleri yapacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız kurbanların usulüne uygun kesilmesi, atıklarının usulüne uygun bertaraf edilmesi ve kurban ibadetini yaparken çevreye insanlara herhangi zarar verilmemesi" ifadelerini kullandı.

"YASAK YERLERDE DENİZE GİRİLMESİN"

Vali Gül yaz aylarında sık sık yaşanan boğulma olaylarına da değinerek "Yine tatillerde en çok karşılaştığımız özellikle çocukların kadınların plajların dışında kontrolsüz yerlerde denize girmeleri. Bu da boğulmalara sebebiyet veriyor. Can kurtaranların olmadığı, denize girmenin yasak olduğu yerlerde lütfen denize girilmesin. Çocuklarla ilgili göletler başta olmak üzere su birikintilerinde boğulma olmaması için belediyelerimizin ilgili kuruluşlarımızın gerekli tedbirleri almalarını söyledik, ilettik, bu anlamda vatandaşlarımız da çocuklarına sahip çıkarlarsa, çocuklarını kontrol altında tutarlarsa, kimsenin canı yanmamış olur. " dedi. Konuşmasında gürültü kirliliği ve orman yangını riskine de değinen Gül, " Boğaz başta olmak üzere gürültü kirliliğiyle ilgili gerek emniyetimiz gerek Sahil Güvenliğimiz kontrollerini yapmaya devam edecek. Mangal yapma alışkanlığımız var, ormanlara girişlerle ilgili gerekli düzenlemeleri yaptık. Kontrolün olmadığı yerlerde ormanlara girişi sonbahara kadar yasakladık. Bu açıdan ormanlarda piknik yapılması, ateş yakılması mangal yapılması bu sürede düzenli piknik alanları hariç diğer yerlerde zaten yasak bunu tekrardan uyarmış olayım" şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞIP ÇİKOLATA İKRAM ETTİ

Konuşmasının ardından İstanbul Valisi Davut Gül.15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüs denetimine de katılan Gül, yolcularla bayramlaştı. "İyi bayramlar" "Yolunuz açık olsun" temennilerinde bulunan Gül, yolculara çikolata ikram edip bir süre sohbet de etti.