KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU MU? Kurban Bayramı tatili kaç gün, hafta sonu ile birleşti mi? Diyanet ile bayram takvimi!

Kamuda ve özel sektörde çalışan vatandaşlar Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak, kaç gün, uzatıldı mı gibi soruları sürekli soruyor ve yanıtlarını arıyor. Zorunlu tatiller arasında yer alan bu dini bayram için birçok aile tatil planı yapmaya başladı bile. Kurban Bayramı tatili 2022 için geri sayım başladı. Çok az bir süre sonra arefe ile birlikte kutlamaya başlayacağız. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak, uzatıldı mı? İşte detaylar!