Kurban bayramı tatili kaç gün, ne kadar? 2022 kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü?

Kurban bayramı tatili için geri sayım başladı. Özellikle çalışanların gündeminde yer alan bayram tatili için planlar yapılıyor. Yılın ikinci bayramı olacak kurbanda tatil yapmak, memleketini ziyaret etmek ya da zamanını ibadete ayırmak isteyenler için resmi tatil değerlendirilecek. Bu noktada "2022 Kurban bayramı tatili kaç gün, ne kadar?" sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Peki, bayram tatili 9 gün mü, kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar…
KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Yılın ikinci bayramı olan kurban bayramı temmuzda idrak edilecek. 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayan bayram günleri şöyle:
Bayram Arifesi: 8 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Cumartesi ilk günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı tatili resmiyette 4 gün. Cumartesi başlayan bayram Salı günü sona eriyor. Ancak bayramın hemen ardından başka bir resmi tatil bulunuyor.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili Cuma gününe denk geliyor. Böylece bayram günlerinin bu tatil ile birleşme ihtimali var.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?
Bayramın 9 gün olması ihtimali ise bir süredir konuşuluyordu. Geçen bayram 9 gün olmaması ve bu bayramın hemen ardından 15 Temmuz resmi tatili bulunması ihtimalleri kuvvetlendirdi.
Henüz resmi bir bayram tatili açıklaması gelmedi. Olmaması durumunda birçok çalışan yıllık izinlerine başvuracak.