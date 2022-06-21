Kurban bayramı tatili kaç gün, ne kadar? 2022 kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü?

Kurban bayramı tatili için geri sayım başladı. Özellikle çalışanların gündeminde yer alan bayram tatili için planlar yapılıyor. Yılın ikinci bayramı olacak kurbanda tatil yapmak, memleketini ziyaret etmek ya da zamanını ibadete ayırmak isteyenler için resmi tatil değerlendirilecek. Bu noktada "2022 Kurban bayramı tatili kaç gün, ne kadar?" sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Peki, bayram tatili 9 gün mü, kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar…