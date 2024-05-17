Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün mü? || 2024 Diyanet Kurban Bayramı takvimi

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte tatil planları yapılıyor. En uzun resmi tatil olarak bilinen Kurban Bayramı tatilinin yaza denk gelmesi sebebiyle çalışanlar uzun süreli dinlenme fırsatı bulabilecek. Durum böyle olunca "Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün?" soruları için yanıt arayışı hız kazandı. İşte, resmi tatiller takvim ile Kurban Bayramı tarihleri sorgulama…
KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet tarafından 2024 dini günler takvimi yayınlandı. Kurban Bayramı 2024 yılında 16 Haziran Pazar günü başlayacak.
Buna göre 15 Haziran Cumartesi günü arefe günü olurken 16 Haziran 2024 Pazar günü Kurban Bayramı'nın 1. günü olacak.
Toplamda 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 17 Haziran 2024 Pazartesi, 18 Haziran 2024 Salı ve 20 Haziran 2024 Çarşamba günleri de devam edecek.
Bayram tatilinin hafta sonları ile beraber 9 gün olup olmayacağı ise henüz kesinleşmedi.