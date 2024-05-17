Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün mü? || 2024 Diyanet Kurban Bayramı takvimi
Giriş Tarihi: 17.5.2024 14:16

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün mü? || 2024 Diyanet Kurban Bayramı takvimi

16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek yılın ikinci dini bayramına kısa süre kala Kurban Bayramı tatili ile yıllık izinlerini birleştirerek uzun süreli dinlenme fırsatı yakalamak isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Geçtiğimiz bayramda 9 günlük tatil fırsatı bulan vatandaşlar “Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün?” soruları için arama motorlarına yöneldi. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman başlıyor, açıklama geldi mi? İşte detaylar…

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün mü? || 2024 Diyanet Kurban Bayramı takvimi

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte tatil planları yapılıyor. En uzun resmi tatil olarak bilinen Kurban Bayramı tatilinin yaza denk gelmesi sebebiyle çalışanlar uzun süreli dinlenme fırsatı bulabilecek. Durum böyle olunca "Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün?" soruları için yanıt arayışı hız kazandı. İşte, resmi tatiller takvim ile Kurban Bayramı tarihleri sorgulama…

KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet tarafından 2024 dini günler takvimi yayınlandı. Kurban Bayramı 2024 yılında 16 Haziran Pazar günü başlayacak.

Buna göre 15 Haziran Cumartesi günü arefe günü olurken 16 Haziran 2024 Pazar günü Kurban Bayramı'nın 1. günü olacak.

Toplamda 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 17 Haziran 2024 Pazartesi, 18 Haziran 2024 Salı ve 20 Haziran 2024 Çarşamba günleri de devam edecek.

Bayram tatilinin hafta sonları ile beraber 9 gün olup olmayacağı ise henüz kesinleşmedi.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün mü? || 2024 Diyanet Kurban Bayramı takvimi
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