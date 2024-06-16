Kurban Bayramı’nın ilk gününde şehit aileleri şehitliğe koştu

Trabzon'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde Şehit aileleri ve vatandaşlar Sülüklü Asri Mezarlığı Şehitliğini ziyaret ederek, dua okudu. Şehit evlatlarının mezarına karanfil bırakan aileler SABAH'a konuştu.

2012 yılında PKK'lı hainler tarafından Hakkari Yeşiltaş karakoluna yapılan saldırıda şehit düşen Trabzonlu Şehit Onbaşı Ali Yasin Erosmanoğlu'nun kabri başına gelen şehidin annesi Nurten ve abisi Cemal Erosmanoğlu, dua okudu. Oğlunun 12 yıl önce PKK'lı hainlerce şehit edildiğini söyleyen Anne Nurten Erosmanoğlu,"koskoca 12 yıl oldu. Zaman çok çabuk geçiyor ama oğlum geri gelmiyor. 12 yıldır ailecek mutlu bir bayram kutlayamadık. İçimdeki ateş hiç sönmedi. Bu bayram sabahı da ilk oğluma koştum. Dualar okudum,onunla dertleştim. Allah mekanını Cennet eylesin kınalı kuzum"

Şehit abisi Cemal Erosmanoğlu ise, "her bayram olduğu gibi bu bayramda da annem ve yakınlarımla birlikte ilk olarak şehit kardeşimin mezarına koştuk. Onsuz bayramların tadı yok. Mekanın Cennet olsun kardeşim"

22 Ağustos 2016'da Tunceli Nazimiye'de PKK saldırısında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz'ın kabri başına gelen baba Davut Durmaz ise," Öncelikle şehit babası olarak Vatan uğruna şehit düşen oğlum ile gurur duyuyorum. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da oğlumun mezarına koştum. Dualar edip, onunla dertleştim. Onsuz geçen hergün her bayramda yüreğim ve kalbim çok daha acıyor. Rabbim mekanını cennet eylesin oğlum "dedi