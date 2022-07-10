KURBAN ETİ NE ZAMAN KIYMA ÇEKİLİR, HEMEN ÇEKİLİR Mİ?

Uzmanlar, kurban etinin kanının süzülmesi için bir süre beklenmesi hemen kıyma çektirilmemesi gerektiğini belirtiyor. Poşetle gelen etin bir tencere ya da kabın içerisine yerleştirilmesi ardından 3-4 saat buzdolabında dinlendirilmesi öneriliyor. Uzmanlar, kıyma çektirmeden önce etin buzdolabında 2 gün dinlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Kısaca eti iki gün buzdolabında dinlendirdikten sonra kıyma çektirmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Dinlendirilen eti dilediğiniz gibi kuşbaşı, parça et veya kıyma olarak muhafaza edebilirsiniz. Kurban eti kıyma olarak çektirildikten sonra köfte yapılıp buzlukta saklanabilir veya yemeklik pay edilerek yine dondurucuda saklanabilir.