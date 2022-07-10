Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte kurban etiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. En çok araştırılan konulardan biri de etin kesiminden ne kadar zaman sonra kıyma haline getirilebileceği oldu. Kasapların önü kıyma çektirmek isteyen vatandaşlarla dolup taşarken ''Kurban eti ne zaman kıyma çekilir?'' sorusu ön plana çıktı. Kıymanın uzun süre dayanması ve pişirildiğinde kokmaması için bir süre dinlendirilmesi gerekir. Peki kurban eti ne zaman kıyma çekilir, hemen çekilir mi? Kıymanın kokmaması için ne zaman çekilmeli, kaç gün beklemek gerekir? İşte yanıtı!
KURBAN ETİ NE ZAMAN KIYMA ÇEKİLİR, HEMEN ÇEKİLİR Mİ?
Uzmanlar, kurban etinin kanının süzülmesi için bir süre beklenmesi hemen kıyma çektirilmemesi gerektiğini belirtiyor. Poşetle gelen etin bir tencere ya da kabın içerisine yerleştirilmesi ardından 3-4 saat buzdolabında dinlendirilmesi öneriliyor. Uzmanlar, kıyma çektirmeden önce etin buzdolabında 2 gün dinlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Kısaca eti iki gün buzdolabında dinlendirdikten sonra kıyma çektirmeniz daha sağlıklı olacaktır.
Dinlendirilen eti dilediğiniz gibi kuşbaşı, parça et veya kıyma olarak muhafaza edebilirsiniz. Kurban eti kıyma olarak çektirildikten sonra köfte yapılıp buzlukta saklanabilir veya yemeklik pay edilerek yine dondurucuda saklanabilir.
KURBAN ETİ NASIL PAKETLENİR?
Kurban etini temiz bıçak ile küçük parçalara ayırın. İdeal boyutlar kuşbaşı ölçüsüdür. Ayrıca kasaptan çektirerek kıyma haline de getirebilirsiniz. Buzdolabı poşeti kullanılacaksa, hava almadığından emin olmanız gerekir. Hava almamasını garantilemek için kilitli poşetler daha verimlidir.
Poşet tamamen doldurulursa, etin her tarafı eşit donmayacaktır. Bu nedenle poşetler orta boyutlarda doldurulmalı, ağız kısmında boşluk bırakılmalıdır.
KIYMANIN KOKMAMASI İÇİN NE ZAMAN ÇEKİLMELİ?
Uzmanlar, kurbanlık etin hemen kıyma olarak çektirilmemesi gerektiğini söylüyor. Dinlendirilip etin kanının süzülmesinin sağlanması böylelikle kıymanın daha lezzetli hale geleceği belirtiliyor. Kanı süzülmeyen kıymanın kokusu daha sonra yemek yaparken rahatsız edici olabilir.