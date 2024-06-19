Kurban kesmek için Trabzon’a gidiyorlardı

Kurban Bayramı'nın ilk günü Rize'nin İyidere ilçesinde aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı kazada ailenin kurban kesmek ve akrabalarıyla bayramlaşmak için Trabzon'a gitmek üzere yola çıktıkları belirlendi. Kaza, sabah saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Ümit Bal yönetimindeki otomobil bir anda kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada sürücü Ümit Bal, eşi Gülcan Bal ile çocukları Burak, Mert ve Mehmet Ziya, ağır yaralandı.Vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan anne Gülcan Bal (40) ile çocukları Burak (12) ve Mert Bal (16), tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavileri süren Ümit Bal ile oğlu Mehmet Ziya'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.Kazada eşi ve 2 çocuğunu kaybeden sürücü Ümit Bal'ın ailesiyle kurban kesimi ve bayram ziyaretleri için Trabzon'un Akçaabat ilçesine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden anne Gülcan Bal ile çocukları Burak ve Mert Bal için Pazar ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile çok sayıda kişi katıldı. Kazada ölen Burak Bal'ın tabutu üzerine sporcusu olduğu 8 numaralı Pazarspor forması konuldu. Anne ve iki çocuğu Boğazlı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.