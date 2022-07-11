Kurban payı dağıtırken başı olmayan ceset buldu

Başakşehir Kayaşehir Mahallesi Sazlıdere Barajı yolunda Kurban Bayramı'nın birinci günü kurban payı dağıtan bir vatandaş yolda yürürken yolun biraz kenarında başı olmayan bir ceset gördü. Önce kısa bir şok yaşadı ardından hemen polisi arayarak ihbarda bulundu.



Polis ekipleri olay yerine geldi. Cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi. Kadının başı da cesetten 10 metre uzaklıkta bulundu. Olay Yeri İnceleme ekipleri ceset üzerinde yaptıkları incelemede kadının vücudunda 20'den fazla bıçak darbesi tespit etti.



Kadının cesedi ve başı yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Devam eden araştırmada öldürülen kadının Türkmenistanlı Nobar Gafarova olduğu belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerinde bulduğu bulgular incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Polis, bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Türkmenistanlı kadını öldüren fail ya da failleri bulmak için çalışmanın devam ettiği bildirildi.