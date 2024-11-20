Kurbanın ailesine tazminat

İstanbul'da 5 yıl önce sevgilisinin eşi Barış Kaynak'ı silahla öldüren ve müebbet hapse çarptırılan Zafer Kürşad Özdemir'in, Kaynak ailesine yasal faiziyle birlikte 1 milyon 550 bin Türk Lirası tazminat cezası verildi.Ümraniye'de garsonluk yapan 2 çocuk babası Barış Kaynak (35), 28 Ocak 2019 gecesi evine girmek istediği sırada motosikletli bir saldırgan tarafından başına 2 el ateş edilerek öldürülmüştü. Barış Kaynak'ın eşi Şerife Kaynak ile Zafer Kürşad Özdemir'in aralarında gönül ilişkisi olduğu ve Özdemir'in, Şerife Kaynak'ın azmettirmesiyle Barış Kaynak'ı öldürdüğü ortaya çıkmıştı. İkili tutuklanmıştı.Zafer Kürşad Özdemir "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan indirim uygulanarak müebbet hapse, Şerife Kaynak ise "Tasarlayarak eşe kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Mağdur ailenin avukatı Dr. Candaş Gürol aracılığıyla katil Özdemir'e açtığı tazminat davası da sonuçlandı. Özdemir'in, Barış Kaynak'ın ailesine maddi ve manevi olmak üzere olay tarihinden itibaren işlenecek yasal faiziyle birlikte 1 milyon 550 bin Türk Lirası tazminat ödemesine karar verdi.