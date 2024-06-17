Kurbanını kesen plaja koştu

İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen ve il dışına çıkamayan vatandaşlar, kurban kestikten sonra Küçükçekmece Menekşe ve Büyükçekmece Albatros plajlarını doldurdu. Ücretsiz olarak girilen Küçükçekmece Menekşe Plajı, sıcaktan bunalan İstanbulluların akınına uğradı. Marmara'nın serin sularının tadını çıkaran vatandaşların kimisi doyasıya yüzerken bazıları da sahilde çocuklarıyla oyun oynadı. Büyükçekmece'de plaja gelen vatandaşlar da yine denize girerek serinledi. Vatandaşlarını plajda oluşturduğu yoğunluk dron ile görüntülendi.