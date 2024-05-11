Kurbanlık fiyatları 2024: Kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş fiyatları belli oldu mu, vekaletle kesim bedeli ne kadar?

2024 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kurbanlık fiyatları küçükbaş ve büyükbaş olmasına göre farklılık gösterirken fiyatlar il özelinde de farklı olabiliyor.

Buna göre büyükbaş canlı kilogram fiyatı 280 ila 340 TL arasında, küçükbaş ise 250 ila 300 TL arasında olması bekleniyor. Bu durumda küçükbaş fiyatı 13 bin ila 20 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise hisse fiyatı 20 bin ila 30 bin TL arasında olabilir.