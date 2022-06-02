Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Diyanet ile dana, koyun, kuzu, koç kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR 2022?

Kurban fiyatları alınan hayvanın cinsine, türüne kilosuna ve yaşına göre değişiklik gösteriyor. Bugünkü piyasaya göre büyükbaş kurbanlık fiyatının 20-25 bin TL arasında olduğu, küçükbaş kurbanlık fiyatının ise 2,5 ile 4 bin TL arasında olduğu bilgisi yer alıyor.

KURBAN KESİM BEDELİ 2022

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı Kurban Bayramı'nda vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

KURBANLIK BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI NE KADAR?

2022 Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları da kurban kesecekler tarafından bir hayli araştırılıyor. Bugünkü piyasaya göre büyükbaş kurbanlık fiyatının 20-25 bin TL arasında olduğu, küçükbaş kurbanlık fiyatının ise 2,5 ile 4 bin TL arasında olduğu bilgisi yer alıyor.