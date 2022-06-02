Haberler Yaşam Haberleri Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Diyanet ile dana, koyun, kuzu, koç kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 2.6.2022 10:39

Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Diyanet ile dana, koyun, kuzu, koç kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Diyanet ile dana, koyun, kuzu, koç kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

Kurban Bayramı ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar kurbanlık fiyatları araştırmasına çıktı. Kendi bütçelerine uygun büyükbaş ve küçükbaş kesmek isteyenler için kurban pazarları fikir verecek. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il kurban fiyatı değişiyor. Bayrama yaklaşık 1 hafta kala pek çok kişinin merak ettiği konu olan kurbanlık fiyatları 2022 duyuruldu. Peki Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Diyanet ile dana, koyun, kuzu, koç kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları da kurban kesecekler tarafından bir hayli araştırılıyor. Dinimizde iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı'nda vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecekler. Önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da kurbanlık fiyatları illere göre değişiklik gösteriyor. Peki Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Diyanet ile dana, koyun, kuzu, koç kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR 2022?

Kurban fiyatları alınan hayvanın cinsine, türüne kilosuna ve yaşına göre değişiklik gösteriyor. Bugünkü piyasaya göre büyükbaş kurbanlık fiyatının 20-25 bin TL arasında olduğu, küçükbaş kurbanlık fiyatının ise 2,5 ile 4 bin TL arasında olduğu bilgisi yer alıyor.

KURBAN KESİM BEDELİ 2022

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı Kurban Bayramı'nda vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

KURBANLIK BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI NE KADAR?

2022 Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları da kurban kesecekler tarafından bir hayli araştırılıyor. Bugünkü piyasaya göre büyükbaş kurbanlık fiyatının 20-25 bin TL arasında olduğu, küçükbaş kurbanlık fiyatının ise 2,5 ile 4 bin TL arasında olduğu bilgisi yer alıyor.

İL İL KURBAN FİYATLARI

İstanbul Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL

Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL

Ankara Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

İzmir Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL

2022 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR, BELLİ OLDU MU?

Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, Samsun'da küçükbaş kurbanlığın fiyatının 2,5-4 bin TL, büyükbaş kurbanlık fiyatının ise 20-25 bin TL arasında olduğunu söyledi.

Fiyatlar hakkında bilgi veren Erdal Doğan, "Samsun ve çevre illerinde bu sene de kurbanlık hayvan sıkıntısı yaşanmıyor. Bölgemizde tarım ve hayvancılık oldukça yaygın. Fiyatlarda enflasyon ve maliyetler nedeniyle birtakım artış oldu. Geçen yıl Samsun'da büyükbaş canlı hayvanın kilo fiyatı 35 TL'den satılıyor. Bu sene ise 60 TL civarında satılıyor. Küçükbaş kurbanlık ise geçen yıl 800-1500 TL arasında değişiyordu. Bu sene küçükbaş kurbanlık fiyatı ise 2,5 ile 4 bin TL arasında değişiyor. Geçen yıl ortalama bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı 15 bin TL'ye alabiliyordu. Bu sene ise ortalama büyükbaş kurbanlık fiyatları 20-25 bin TL arasında değişiyor. Canlı 600 kiloluk bir tosunun fiyatı ise 40 bin TL'yi buluyor" dedi.

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Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Diyanet ile dana, koyun, kuzu, koç kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?
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