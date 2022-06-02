Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları da kurban kesecekler tarafından bir hayli araştırılıyor. Dinimizde iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı'nda vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecekler. Önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da kurbanlık fiyatları illere göre değişiklik gösteriyor. Peki Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Diyanet ile dana, koyun, kuzu, koç kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?
Kurban fiyatları alınan hayvanın cinsine, türüne kilosuna ve yaşına göre değişiklik gösteriyor. Bugünkü piyasaya göre büyükbaş kurbanlık fiyatının 20-25 bin TL arasında olduğu, küçükbaş kurbanlık fiyatının ise 2,5 ile 4 bin TL arasında olduğu bilgisi yer alıyor.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı Kurban Bayramı'nda vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
2022 Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları da kurban kesecekler tarafından bir hayli araştırılıyor. Bugünkü piyasaya göre büyükbaş kurbanlık fiyatının 20-25 bin TL arasında olduğu, küçükbaş kurbanlık fiyatının ise 2,5 ile 4 bin TL arasında olduğu bilgisi yer alıyor.
Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, Samsun'da küçükbaş kurbanlığın fiyatının 2,5-4 bin TL, büyükbaş kurbanlık fiyatının ise 20-25 bin TL arasında olduğunu söyledi.
Fiyatlar hakkında bilgi veren Erdal Doğan, "Samsun ve çevre illerinde bu sene de kurbanlık hayvan sıkıntısı yaşanmıyor. Bölgemizde tarım ve hayvancılık oldukça yaygın. Fiyatlarda enflasyon ve maliyetler nedeniyle birtakım artış oldu. Geçen yıl Samsun'da büyükbaş canlı hayvanın kilo fiyatı 35 TL'den satılıyor. Bu sene ise 60 TL civarında satılıyor. Küçükbaş kurbanlık ise geçen yıl 800-1500 TL arasında değişiyordu. Bu sene küçükbaş kurbanlık fiyatı ise 2,5 ile 4 bin TL arasında değişiyor. Geçen yıl ortalama bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı 15 bin TL'ye alabiliyordu. Bu sene ise ortalama büyükbaş kurbanlık fiyatları 20-25 bin TL arasında değişiyor. Canlı 600 kiloluk bir tosunun fiyatı ise 40 bin TL'yi buluyor" dedi.