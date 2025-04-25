Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? 2025 dana, koç, inek, koyun, tosun, büyükbaş ve küçükbaş fiyatları ve kesim bedeli

VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlenmiştir." dedi.

Bu rakam geçtiğimiz yıl yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlenmişti.

KIZILAY YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

Kızılay'ın yurt içi vekaletle kurban kesim bedeli 13 bin 250 TL olarak açıklandı.

Kızılay'ın yurt dışı vekaletle kurban kesim ücreti ise 5 bin 250 TL olarak açıklandı.

Kızılay Gazze-Filistin vekaleten kurban kesim bedelini ise 13 bin 250 TL olduğunu açıkladı.