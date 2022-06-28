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Giriş Tarihi: 28.6.2022 11:50

Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? 2022 Küçükbaş ve büyükbaş Kurbanlık fiyatı ne kadar, kaç TL?

Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? 2022 Küçükbaş ve büyükbaş Kurbanlık fiyatı ne kadar, kaç TL?

Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları, Küçükbaş ve büyükbaş düşünenlerin gündeminde bulunuyor. Yurdun dört bir yanında kurban kesmek isteyenler güncel fiyat araştırması yapıyor. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları belli oldu. Peki Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? 2022 Küçükbaş ve büyükbaş Kurbanlık fiyatı ne kadar, kaç TL?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban ibadetini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurbanlık fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da açıklama gelmişti. İslam aleminde büyük önem taşıyan kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? 2022 Küçükbaş ve büyükbaş Kurbanlık fiyatı ne kadar, kaç TL?

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban satış ve kesim alanlarında da hareketlilik başladı. Kurban satış ve kesim yerinde satışlar hızlandı. Kurban bayramının ilk günü hayvanlarını kesmek isteyen vatandaşlar kurban satış yerlerine gelerek yer ayrıttı.

KURBANLIK FİYATLARI 2022

Kurban fiyatları 2022 için büyükbaş ve küçükbaş araştırmaları hız kazandı. Diyanet ile belirlenen il bazlı fiyatlar ortalamada şöyle seyredecek:

KURBANLIK FİYATLARI 2022 İSTANBUL

Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL

Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 ANKARA

Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 KOCAELİ

Küçükbaş: 2.700 TL – 4.000 TL

Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 ANTALYA

Küçükbaş: 2.700 TL – 4.100 TL

Büyükbaş: 32.500 TL – 52.500 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 GAZİANTEP

Küçükbaş:2.400 TL – 3.200 TL

Büyükbaş:32.500 TL – 51.500 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 ADANA

Küçükbaş: 2.500 TL – 3.500 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 BURSA

Küçükbaş: 2.600 TL – 4.300 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 54.000 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 İZMİR

Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL

KURBAN EDİLECEK HAYVANLAR HANGİ NİTELİKLERİ TAŞIMALIDIR?

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir. (Kâsânî, Bedâi', V, 75-76). Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.

Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû', VIII, 399-404).

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Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? 2022 Küçükbaş ve büyükbaş Kurbanlık fiyatı ne kadar, kaç TL?
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