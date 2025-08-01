Kürek sörfü faciasında acı son! 8 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı



8 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İki sahil güvenlik botu, bir dalış timi ve bir helikopterle geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bölgede 8 gün boyunca süren yoğun aramalar sonucunda, Sahil Güvenlik dalgıçları tarafından Akbük açıklarında Tarakçı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz gencin cenazesi otopsi işlemleri için Yerkesik Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.