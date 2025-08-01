Kürek sörfü faciasında acı son! 8 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Muğla Menteşe'nin Sarnış Mahallesi Akbük Sahilinde 25 Temmuz tarihinde Semih Turan ve Turgay Tarakçı, kürek sörfü yaparken dengesini kaybedip denize düştü. Semih Turan kendi imkânlarıyla karaya çıkmayı başarırken, arkadaşı Turgay Tarakçı bir anda gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.
8 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İki sahil güvenlik botu, bir dalış timi ve bir helikopterle geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bölgede 8 gün boyunca süren yoğun aramalar sonucunda, Sahil Güvenlik dalgıçları tarafından Akbük açıklarında Tarakçı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz gencin cenazesi otopsi işlemleri için Yerkesik Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.