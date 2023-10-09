Kurgu video itirafı! “Bize para verdi, bu mahalleye polis giremez dedirtti

Sosyal medyada Türkiye genelinde sözde polisin giremediği mahalleler adı altında video çeken bir kişinin Konya'dan yayınladığı video kurgu çıktı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde suç oranı yüksek olan ve uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen mahalleye operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 kişi tutuklandı.

41 Ekip, 2 Çevik Kuvvet Timi, 3 Özel Harekat Timi, 2 Narkotik Dedektör Köpeği, 2 adet Drone ve toplam 180 personelin katılımı ile Karatay İlçesinde bulunan mahallede, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ EŞLİĞİNDE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Gerçekleşen operasyonda ekipler tüm mahalleyi ablukaya alarak giriş ve çıkışları kapattı. Ardından belirlenen adreslere Özel Harekat Ekipleri eşliğinde eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adresler, mahalledeki metruk binalar ve boş araziler Narkotik köpekleri eşliğinde didik didik arandı. Yapılan aramalarda: 190 adet Uyuşturucu Hap Maddesi, 2 parça halinde 166 gram Eroin Maddesi, bir kök Kenevir Bitkisi, 25 gram Esrar Maddesi, 2 adet Ruhsatsız Tabanca, bir adet uyuşturucu ticaretinde kullanılan Hassas Terazi ve 3 adet Pompalı Tüfek ele geçirildi.

O VİDEODAKİ GENÇLER KURGUYU İTİRAF ETTİ! "BİZE PARA VERDİ"

Gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik Dedektiflerinin o mahalleye yaptığı baskında sözde polisin giremediği mahalleler adı altındaki sosyal medya kanalına konuşan iki genç de kameralara takıldı. O gençler; "sosyal medya hesabı olan o kişi, bize para verip, bu mahalleye polis giremez dedirtti. Bizi kandırdı.

Polis mahalleye her zaman giriyor ve sakin mahallemiz" diye konuştu. Kurgu videonun ise gençlerin konuşmasının ardından sosyal medyadan kaldırıldığı ortaya çıktı.