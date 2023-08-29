Kurtuluş Savaşı’na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstiklal Madalyası Kanunu gereğince, Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek.

Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle: