Haberler Yaşam Haberleri Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
Giriş Tarihi: 29.8.2023 01:34

Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

AA
Kurtuluş Savaşı’na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstiklal Madalyası Kanunu gereğince, Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek.

Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Memleketi - Rütbesi - Adı ve Soyadı Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
Merzifon-Mehmet oğlu 1316 (1900) doğumlu Kıdemli Serçavuş (Başçavuş) Arslan Hasan Utabak 5'inci Kafkas Tümeni, 10. Alay, 3. Tabur, 10. Bölük Oğlu Halil Süheyl Utabak
Kırşehir-Halil oğlu 1316 (1900) doğumlu Er Salih Güner 8. Tümen, 189. Alay, 1. Tabur, 3. Bölük Oğlu Salih Güner
Şenkaya (Oltu)-Ali oğlu 1316 (1900) doğumlu Er Adıgüzel Yıldız 3. Tümen, 8. Alay, 3. Makineli Tabur Kızı Elmas Sezer (Yıldız)
Ilgaz-Ahmet oğlu 1302 (1886) doğumlu Er Ahmetali Er 190. Alay, 1. Tabur Karargahı Etrafından Torunu Ahmet Er

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
Uğur Dündar Atatürk'ü ve Büyük Taarruz'u anmayan Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Sözcükler yetersiz kalıyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Fred’den daha iyisi geliyor
Yaren Çakar'dan Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk hakkında çirkin sözler!
Anadolu Yarımadası’nın küresel anlamı
Özel jetle Bodrum’a geldiler
Bakan Koca'dan e-Reçetem açıklaması! Sağlık turizmi vurgusu: Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaç
SON DAKİKA: Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni anlaşma! Bakan Bayraktar: Geniş bir iş birliğinin önünü açtık
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA