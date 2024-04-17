Kuruluş Osman 156. Bölüm izle: ATV ile Kuruluş Osman son bölüm full izle ekranı

Kuruluş Osman 156. Bölüm izle ATV dizi ekranında takip edilecek! ATV'nin sevilen dizisi, her bölümde olduğu gibi 17 Nisan tarihli bölümünde de heyecanı yüksek, aksiyonu bol sahneleriyle izleyicilere seyir zevki yaşatacak. Yeni bölümde Candaroğlu İbrahim ve karısı Melike Hatun, Germiyanoğlu Yakup Bey'le birlikte düğüne gelirler. Melike Hatun, Bala Hatun ve Malhun Hatun'a karşı üstünlük kurmaya çalışır. İşte, Kuruluş Osman son bölüm izle full ve tek parça linki!