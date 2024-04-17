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Giriş Tarihi: 17.4.2024 23:30

Kuruluş Osman 157. Yeni bölüm fragmanı! ATV ile Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 156. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey, Mirza Bahattin Doğan gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle heyecanı arşa çıkardı. Akabinde ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünde Kayı Obası’nda Orhan Bey ve Elçim Hatun’un düğün telaşı hakimdir. Öte yandan Osman Bey’in topraklarında yeni düşmanlar peydah olur. Peki; ATV ile Kuruluş Osman 157. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Kuruluş Osman 157. Yeni bölüm fragmanı! ATV ile Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 157. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yakup Bey ve Candaroğlu ittifakına karşı hamle yapacaktır. Osman Bey bu ittifaka karşı beyliklerden biat istemektedir. Yakup Bey ise Osman Bey'e değil kendisine biat edilmesini ister. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler ATV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 156. BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında yayınlanan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, 156. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

17 Nisan 2024 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 157. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 156. BÖLÜM ÖZETİ

ORHAN BEY VE ELÇİM HATUN'UN DÜĞÜNÜ!

Kayı Obası'nda Orhan Bey ve Elçim Hatun'un düğün telaşı hakimdir. Osman Bey evladının kutlu gününe ulaşma heyecanını yaşarken öte yandan Yakup Bey ve Candaroğlu ittifakına karşı hamle yapacaktır.

OSMAN BEY VE YAKUP BEY YENİDEN KARŞI KARŞIYA

Osman Bey bu ittifaka karşı beyliklerden biat istemektedir. Yakup Bey ise Osman Bey'e değil kendisine biat edilmesini ister. Bunun için türlü hediyeler vermiştir. Osman Bey, Yakup Bey'e rağmen istediği biatı alabilecek midir?

UÇLAR'DA YENİ BİR DÜŞMAN

Osman Bey'in topraklarında yeni düşmanlar peydah olur. Uçların görüp görebileceği en tehlikeli adamdır bu. Osman Bey'den ne istemektedir?

BALA, MALHUN VE MELİKE HATUN ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Candaroğlu İbrahim ve karısı Melike Hatun, Germiyanoğlu Yakup Bey'le birlikte düğüne gelirler. Melike Hatun, Bala Hatun ve Malhun Hatun'a karşı üstünlük kurmaya çalışır. Malhun Hatun ve Bala Hatun, Melike Hatun'a karşı nasıl bir tavır takınacaklardır?

ALAEDDİN BEY VE AHMET BEY'İN KARŞILAŞMASI

Melike Hatun ve İbrahim Bey, Gonca Hatun'un nişanlısı olan oğulları Ahmet'le birlikte gelmişlerdir. Ahmet, Gonca'ya hediyeler takdim ederken Alaeddin Bey buna şahit olur. Alaeddin ve Ahmet arasında neler yaşanacaktır?

OSMAN BEY VE TÜRKMEN BEYLERİNİN AKIBETİ NE OLACAK?

Osman Bey, Yakup Bey ve Candaroğlu İbrahim Bey'le yeni hedefleri konusunda çatışır. Eğer birlik olmazlarsa sonlarının iyi olmayacağını ifade eder. Beyler arasındaki bu gerilimin sonu nereye varacaktır?

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Kuruluş Osman 157. Yeni bölüm fragmanı! ATV ile Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?
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