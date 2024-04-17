Kuruluş Osman 157. Yeni bölüm fragmanı! ATV ile Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 157. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yakup Bey ve Candaroğlu ittifakına karşı hamle yapacaktır. Osman Bey bu ittifaka karşı beyliklerden biat istemektedir. Yakup Bey ise Osman Bey'e değil kendisine biat edilmesini ister. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler ATV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?