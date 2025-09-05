Kurum: “Depremzede kardeşlerimizin yüzde 70’i yeni yuvasına kavuşuyor”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 300 bininci konutun anahtar teslimi öncesi Malatya'da açıklamalarda bulundu. Bakırcılar Çarşısı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Kurum, Malatya'daki çalışmalar ve yarın yapılacak tören hakkında bilgiler verdi. Bakan Kurum, "Bugün yine Malatya'dayız, memleketimizdeyiz ve şehrimizin her geldiğimizde daha da güzelleştiğine şahit oluyoruz. Her noktasının geliştiğini görüyoruz ve bu da hepimize büyük bir mutluluk veriyor. Burada büyük emek, alın teri, gayret ve kararlılık var. Hep birlikte ekip olarak bu mücadeleyi vermeye çalışıyoruz" dedi.

Kurum, Malatya'nın ticaret merkezi olacak Şire Pazarındaki Bakırcılar Çarşısında incelemelerde bulunarak, "Burası Malatya ticaretinin kalbinin atacağı, herkesin buluşma noktası olacak. Geçmişteki hatıraların ve anıların yeniden canlanacağı çarşımızı hızlı bir şekilde tamamladık ve etap etap vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Şire Tarihi Pazarımız, Kuyumcular Çarşımız ve 100. Yıl Ticaret Merkezimizi de bitirip esnafımıza ve Malatyalı hemşehrilerimize kazandıracağız" ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, şehirlerin kimliğini yansıtan meydan projelerine de değinerek, "Malatya'ya yakışır bir meydan projesi hayata geçirildi. Valiliğimiz önünde tamamlanan bu meydan, Malatya'nın bir araya geleceği bir alan oldu ve bölgenin çehresini baştan aşağı değiştirdi. Bu eserlerin Malatya ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Deprem bölgesindeki konut projelerine de değinen Bakan Kurum, "Yarın Malatya'da tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapacağız. Deprem bölgesinde 11 ilde tamamladığımız 300 bin konutu Malatyalı depremzedelerimize teslim edeceğiz. İlk dakikadan itibaren nefes dahi almadan çalışıyoruz. AFAD ile birlikte toplamda 453 bin konutun yüzde 70'ini tamamlamış olacağız. Yani depremde evi ağır hasar gören her üç vatandaşımızdan iki kişinin evini iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlamış olacağız. Yıl sonuna kadar tüm hak sahibi vatandaşlarımızın evlerini, konutlarını ve iş yerlerini teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi. Bakan Kurum, bu başarıyı "Şu anda; saatte 23, günde 550 konut üretecek tecrübeye, birikime ve azme sahip; Türkiye'den başka bir ülkeden söz dahi edilemez. Bu gayret, bu başarı, her babayiğidin harcı değildir. Bu başarı, ülkemizin ve milletimizin başarısıdır. Dünyada 2 yılda 300 bin konutun zemin etütlerini yapacak, projelerini çizecek, 3 bin 481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçiyle tamamlayacak başka bir devlet yoktur. Bu başarı milletimizin ve devletimizin başarısıdır" sözleriyle değerlendirdi.

Kurum, şehirlerde yapılan diğer yatırımlara da değinerek, "Deprem bölgesinde sadece konut değil, her anlamda çevre ve şehircilik devrimi yapıyoruz. Çarşılar, camiler, dükkânlar, alışveriş mekanları, meydanlar, tarihi eserlerin ihyası ve depremden hasar gören okulların yeniden yapılmasıyla topyekün kalkınmayı sağlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız 56 okulun inşasını tamamladı, 85 okulun inşası devam ediyor ve yarın 12 okulun açılışını konut projelerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. 11 bin kilometrelik altyapıyı yenileyerek şehirlerin geleceğini inşa ediyoruz. Atık su, yağmur suyu ve içme suyu hatlarını modernize ediyoruz" diye konuştu.

Malatya'da tamamlanan projelere de dikkat çeken Bakan Kurum, "2 ayda bitirdiğimiz Meydan Projesi gibi onlarca projeyi milletimizin hizmetine sunduk. Az katlı yatay mimari anlayışıyla şehirlerimizin tarihi, kültürü ve kimliğini yansıtıyoruz. Yükselen sadece konutlar değil, şehir her alanda ayağa kalkıyor. Vatandaşlarımız burada huzur ve güven içinde yaşayacak. Yarınki coşkuda 300 bin konutun teslimine tüm Malatyalı hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Malatya'dan Türkiye'ye verilecek mesaj net: Bu kadar kısa sürede bu kadar konutu bitiren bir ülke var" ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, sözlerini, "Yarın teslim edeceğimiz konutların Malatya ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Cenabı Allah bizi Malatya ve depremde hasar gören 11 ilimize mahcup etmesin. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum" diyerek tamamladı.