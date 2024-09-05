Kurum’dan Büyükşehir’e ’Çiğli arıtma tesisi’ için ’Yeni fazlar’ çağrısı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri ve beraberindeki koku nedeniyle İzmir'de Bilim Kurulu ile toplanma kararı almıştı.

Kente gelen Bakan Kurum, bugün ilk olarak TÜBİTAK gemisi ile körfezde incelemeler gerçekleştirdi. Ardından da İzmir İktisat Kongresi Binası'nda bilim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

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Toplantıya yerel yönetimlerden, İzmir Büyükşehir Belediyesini temsilen Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel katıldı. Ayrıca toplantıda İZSU temsilcileri de yer aldı.

BÜYÜKŞEHİR'E 'HIZLANIN' DEDİK

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Kurum" İzmir Körfezi'ne yapılacak projeleri hep birlikte istişare ettik. Bugün körfezimiz, gerek karasal gerek deniz kaynaklı kirlilik nedeniyle amonyak değerinin artması ve oksijen seviyesinin düşmesi sonucunda canlı yaşamını tehdit eder hale gelmiştir. Balık ölümleri hem İzmir hem de Türkiye gündemine taşınmıştır. Kurulumuz, kanun ve yönetmeliklerin tarif ettiği şekilde belediyelerin ve diğer kuruluşların sorumluluklarını belirleyerek Eylül ayı sonuna kadar acil eylem planını ortaya koyacaktır. İlgili kurumların sorumlulukları net bir şekilde tarif edilecek. Bu sorumluluklar çerçevesinde yapılması gerekenler hızlı bir şekilde hayata geçirilecektir. Biz bakanlık olarak sürecin takipçisi, denetleyicisi ve yol göstericisi olmaya devam edeceğiz. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla bu süreci takip edip yön göstereceğiz. İzmir Körfezi'nin kaderine terk edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Konuşmasının devamında sorumlularla ilgili her türlü süreci yakından takip edeceklerini belirten Bakan Kurum: "Yapılması gerekenler konusunda kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Bu anlamda çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Tüm paydaşlarla birlikte İzmir Körfezi'nin yeniden canlanması için çalışacağız. Bugün konuşulan projeler, 2012'den beri hayata geçirilemeyen projelerdir. O dönemde yapılan 50 milyon metreküp çamur miktarının farklı bir boyutta olduğunu düşünüyoruz. Bilim insanlarımız tarafından oluşturulacak gruplar, kent körfezine akan derelerin ıslahı, gerekli tedbirler ve organik tarım, atık su ve yağmur suyu ayrıştırması gibi konularda hızlı çözümler üretilecektir. Bilim insanlarımız, bu çalışmaları ay sonuna kadar tamamlayarak sonuçlarını ortaya koyacaktır. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin yeni etabının tamamlanması konusunda Büyükşehir Belediyesi'ne hızlanmaları gerektiğini söyledik. Ayrıca, 4. etap dışındaki yeni etapların yapılması için belediyeye hatırlatmada bulunduk. Bilim insanlarımızın görüşleri doğrultusunda yapılacak çalışmaları hep birlikte ortaya koyacağız ve güzel İzmir'imizi koruyacak, gelecek nesillere aktaracak adımları atma noktasında sürecin yol göstericisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.