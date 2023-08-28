Haberler Yaşam Haberleri Kurumuş ağaç dallarını ve köklerini sanat eserine dönüştürüyor
Giriş Tarihi: 28.8.2023 16:56 Son Güncelleme: 28.8.2023 17:37

Kurumuş ağaç dallarını ve köklerini sanat eserine dönüştürüyor

Muş’ta yaşayan 18 çocuk babası 70 yaşındaki Bahri Bağlı, 15 yıldır dağlardan getirdiği yöreye ait kevut ve kıner ağaçlardan baston, tahta kaşık, masaj aleti ve farklı çeşitlerde süs eşyaları yaparak satışa sunuyor.

MURAT YILDIRIM
Kurumuş ağaç dallarını ve köklerini sanat eserine dönüştürüyor

Muş'ta yaşayan 18 çocuk babası 70 yaşındaki Bahri Bağlı, merkez Sunay mahallesinde açtığı 75 metrekarelik atölyesinde ormandan topladığı kurumuş ağaç dalları ve köklerinden başta baston olmak üzere çok ayıda birbirinden farklı eserleri sanata dönüştürdü. Bahri Bağlı, "Baston deyip geçmemek lazım. Bazen gözdür, bazen bir dayanak, bazen de üçüncü bir ayaktır" dedi.

Batman'ın Sason İlçesinden gelip burada uzun süre bir mobilya atölyesinde çırak olarak çalıştıktan sonra kendi işyerini açmaya karar verdiğini anlatan Bağlı, şunları söyledi: "Sason'dan Muş'a geldikten sonra uzun süre mobilyacının yanında çırak olarak çalıştım. Burada değişik meslekleri öğrendikten sonra kendi iş yerimi açmaya karar verdim. 15 yıldır bu mesleği yapıyorum. Baston, kaşık, Osmanlı tahta tarağı, kepçe, Badikan bastonu yapıyorum. Van'dan, Ahlat'tan, Hınıs'tan, Bingöl'den gelip baston alıyorlar.

Bastonlar, yaşlılarımızın arkadaşıdır. Yaşlılar, bastonla yürürler. Baston olmazsa, yürümekte zorlanırlar. Bu açıdan bastona çok fazla rağbet ver. Baston deyip geçmemek lazım. Bazen gözdür, bazen bir dayanak, bazen de üçüncü bir ayaktır." Buradan kazandığı parayla geçimini sağladığını hatırlatan Bağlı, 2 eşimden 18 çocuğum var. Onları yetiştirdim. Herkes kendi işini yapıyor. Ben burada tek başıma çalışıyorum. Şimdiye kadar bu işi severek yaptım. Hala da yapıyorum. 70 yaşında olamama rağmen halen sağlığım yerinde kendi işimi kendim yapıyorum ve çok iyi para kazanıyorum" diye konuştu.

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Kurumuş ağaç dallarını ve köklerini sanat eserine dönüştürüyor
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