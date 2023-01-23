Kuruyan ceviz ağaçları usta ellerde

Van'ın Çatak ilçesinde, kuruyan, kırılan ceviz ağaçları, usta ellerde işlenip yeni ürünlere dönüştürülerek satışa sunuluyor. Çatak'ta verimden düşen, çığ, sel, heyelan gibi doğal afetler nedeniyle zarar gören ceviz ağaçları, Kaymakamlık desteğiyle 8 yıl önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan ahşap işleme atölyesinde işlenerek, ekonomiye kazandırılıyor. Usta öğreticilerden aldıkları eğitimlerle ahşap sanatını öğrenen gençler, kuruyan ağaçlarla masa, sandalye, satranç masası, süs eşyası, çerçeve, takı kutusu gibi ürünler tasarlıyor. Bu sayede ceviz ağaçlarını sobada yakılmaktan, çöpe atılmaktan kurtaran gençler, yaptıkları ürünleri satarak hem gelir elde ediyor hem de kendilerini bu alanda geliştirme imkanı buluyor. Kursların en az 4 aylık periyotlar halinde sürdüğü atölyede bugüne kadar yaklaşık 300 kişiye eğitim verildi.Kaymakam Sercan Sakarya, ceviz ağacı varlığıyla öne çıkan ilçede, gençlerin kuruyan ağaçları değerlendirmede meslek sahibi olduğunu belirtti. Sakarya, Kaymakamlık olarak 2015'te açtıkları tesisin satış ofisinde, öğrencilerin ve diğer kursiyerlerin yaptığı nadide eserleri sergileyerek, ilçenin üretimine, ticaretine katkıda bulunduklarını belirtti.Atölyede usta öğreticilik yapan Halil Akbulat ise amaçlarının gençlere meslek öğretmek olduğunu, atölyede eğitim gören gençlerin iş yeri açabilecek seviyeye geldiğini söyledi. Atölyede eğitim alan Faruk Biter de mobilya dükkanı açıp, bu işi geliştirmeyi düşündüğünü belirtti.