Kuryelerden çağrı: “Gerçek esnaf olmak istiyoruz!”

Ramazan Akpınar, motokuryelerin kâğıt üzerinde "esnaf kurye" olarak gösterildiğini ancak gerçekte işçi statüsünde çalıştırıldığını ifade etti. "Vergilerimizi ödüyor, ekipmanlarımızı alıyor, yemek ve yakıt gibi tüm masraflarımızı karşılıyoruz ama işverenlerin koyduğu kurallara uymak zorundayız. İşçi gibi çalıştırılıp esnaf gibi gösterilmek, sömürünün en açık şeklidir" dedi.
SİSTEMİN TEMEL SORUNLARI
Motokuryelerin karşılaştığı en büyük sorunların başında "esnaf statüsünün tanınmaması" geldiğini belirten Akpınar, şunları söyledi:
"Esnaf olarak görülsek de, çalışma saatleri, hedefler ve koşullar tamamen işverenin dayatmasıyla belirleniyor. Paket başı ödeme sistemi nedeniyle daha fazla çalışmaya ve risk almaya zorlanıyoruz. Ekipmanlarımızı kendi cebimizden alırken, firmaların reklamlı çanta, mont ve kask gibi malzemeleri zorla bize satması esnaflık ilkelerini tamamen hiçe sayıyor. Bu, açıkça bir işçi-işveren ilişkisi doğuruyor. Ayrıca, kuryelere imzalatılan sözleşmeler hem esnaf hem işçi haklarını ihlal ediyor. Bu sözleşmelerdeki ceza sistemi kuryeleri mağdur ediyor, üstelik bir nüshası bile bizlere verilmiyor."
KURYELERİN NET TALEPLERİ
Ramazan Akpınar, kuryelerin çözüm için net taleplerinin olduğunu vurgulayarak, "Biz yalnızca gerçek bir esnaf gibi çalışmak istiyoruz" dedi ve taleplerini şu şekilde sıraladı:
1. Vergi Düzenlemesi: Gelir vergisinin gerçek usul yerine hasılat esasına göre düzenlenmesi.
2. Çalışma Özgürlüğü: Birden fazla firmayla çalışabilme hakkı tanınmalı.
3. Adil Sözleşmeler: Esnaf ve işçi haklarını gözeten, dayatmalar içermeyen adil sözleşmeler yapılmalı.
4. Tehlike Sınıfı Değişikliği: Mesleğin "Az Tehlikeli" sınıfından "Tehlikeli/Çok Tehlikeli" sınıfa alınması.
5. Mesleki Eğitim ve Belgelendirme: Mesleki yeterlilik belgesi ve zorunlu eğitimlerin getirilmesi.
Akpınar, çalışma saatlerinin ve zorunlu hedeflerin dayatılmasına karşı olduklarını belirterek, "Zorla dayatılan saatler ve hız baskısı nedeniyle hayatlarımız tehlikeye atılıyor. Hızla çalışmaya zorlanıyoruz, ancak kazançlarımız bu riski karşılamıyor. Daha adil bir düzen talep ediyoruz" dedi.
"2 MİLYON KURYE, 5 FİRMANIN İNSAFINA TERK EDİLDİ"
Yaklaşık 2 milyon motokuryenin yalnızca 5 büyük e-ticaret firmasının insafına bırakıldığını ifade eden Akpınar, "Bu firmalar, bizleri reklam kaynağı olarak görüyor ve sömürüyor. Çantamızdan montumuza kadar her şeyden kazanç sağlıyorlar. Biz kendi işimizi yapan bireyleriz, köle değiliz!" dedi.
"HAREKETE GEÇECEĞİZ!"
Taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda iş bırakma, protesto ve büyük sürüş etkinlikleri gibi eylemler planladıklarını belirten Akpınar, "Biz kuryeler büyük bir aileyiz. Haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Sesimizi daha güçlü duyurmak için birlikte hareket edeceğiz ve kazanan taraf olacağız" diye konuştu.
Son olarak, Akpınar, motokuryelerin hak ettiği saygıyı görmek ve adil bir düzen için artık beklemek istemediğini, mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti...