Kuryelerden çağrı: “Gerçek esnaf olmak istiyoruz!”

KURYELERİN NET TALEPLERİ

Ramazan Akpınar, kuryelerin çözüm için net taleplerinin olduğunu vurgulayarak, "Biz yalnızca gerçek bir esnaf gibi çalışmak istiyoruz" dedi ve taleplerini şu şekilde sıraladı:

1. Vergi Düzenlemesi: Gelir vergisinin gerçek usul yerine hasılat esasına göre düzenlenmesi.

2. Çalışma Özgürlüğü: Birden fazla firmayla çalışabilme hakkı tanınmalı.

3. Adil Sözleşmeler: Esnaf ve işçi haklarını gözeten, dayatmalar içermeyen adil sözleşmeler yapılmalı.

4. Tehlike Sınıfı Değişikliği: Mesleğin "Az Tehlikeli" sınıfından "Tehlikeli/Çok Tehlikeli" sınıfa alınması.

5. Mesleki Eğitim ve Belgelendirme: Mesleki yeterlilik belgesi ve zorunlu eğitimlerin getirilmesi.

Akpınar, çalışma saatlerinin ve zorunlu hedeflerin dayatılmasına karşı olduklarını belirterek, "Zorla dayatılan saatler ve hız baskısı nedeniyle hayatlarımız tehlikeye atılıyor. Hızla çalışmaya zorlanıyoruz, ancak kazançlarımız bu riski karşılamıyor. Daha adil bir düzen talep ediyoruz" dedi.

"2 MİLYON KURYE, 5 FİRMANIN İNSAFINA TERK EDİLDİ"

Yaklaşık 2 milyon motokuryenin yalnızca 5 büyük e-ticaret firmasının insafına bırakıldığını ifade eden Akpınar, "Bu firmalar, bizleri reklam kaynağı olarak görüyor ve sömürüyor. Çantamızdan montumuza kadar her şeyden kazanç sağlıyorlar. Biz kendi işimizi yapan bireyleriz, köle değiliz!" dedi.