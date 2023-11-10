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Giriş Tarihi: 10.11.2023 16:47 Son Güncelleme: 10.11.2023 16:54

Kuryeyi vurup 4.2 milyon gasp ettiler

İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi E-5 Yan Yol Cevizlibağ Otobüs Durağı yakınlarında bir döviz bürosu çalışanı motokuryenin silahla önünü kesen motosikletli kişiler kuryenin yanında bulunan 4 milyon 200 bin lirayı alıp kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayı organize eden ve motoru kullanan kişilerinde bulunduğu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kuryeyi vurup 4.2 milyon gasp ettiler

Zeytinburnu, Merkezefendi mahallesi, E-5 yan yolda 2 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen olayda bir döviz bürosunda çalışan E.Ç.(20) ile A.Z.(24) kullandıkları motosiklete 150 bin doları yanlarına alarak Kapalıçarşı'ya götürmek üzere hareket etti. Mağdurların kullandığı motosiklete bir başka motosikletle yaklaşan şüpheliler silahla ateş ederek aracı durdurdu. Olayda mağdur E.Ç. ayak bileğinden vurularak yaralanırken, şüpheliler 150 bin doları gasp ederek kaçtılar.

KAMERALARDAN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini takip ederek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Yunus E.T.(22), Ömer D.(22) ve Necip Y.(24) gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Necip Y.'den 167 bin lira, Ömer D.'den 278 bin lira olmak üzere gasp edilen paranın toplam 445 bin lirası ele geçirildi. Şüphelilerden Yunus E.T.'nin motosikleti kullandığı Ömer D. Ve Necip Y.'nin ise olayı organize ettiği ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karıştıkları tespit edilen 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi.

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Kuryeyi vurup 4.2 milyon gasp ettiler
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