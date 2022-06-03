Kuş Uçuşu dizisi dijital platform Netflix'te yayınlandı. Biri X diğeri Y kuşağını temsil eden iki kadın arasındaki çarpışma üzerinden ilerleyen dizinin konusu, oyuncuları ve hikayesinin uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Bu noktada, "Kuş Uçuşu konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Netflix Kuş Uçuşu hikayesi gerçek mi, uyarlama mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar.