Kuş Uçuşu dizisi dijital platform Netflix'te yayınlandı. Biri X diğeri Y kuşağını temsil eden iki kadın arasındaki çarpışma üzerinden ilerleyen dizinin konusu, oyuncuları ve hikayesinin uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Bu noktada, "Kuş Uçuşu konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Netflix Kuş Uçuşu hikayesi gerçek mi, uyarlama mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar.
KUŞ UÇUŞU DİZİSİ KONUSU
Deneyimli, idealist bir haberci. "Biri olmaya" can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?