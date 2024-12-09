Kuşadası’nda Aerobik Cimnastik rüzgarı esti

29 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında farklı şehirlerden 499 sporcu ve 42 spor kulübünün katıldığı Aerobik Cimnastik Yarışması Kuşadası'nda gerçekleştirildi. Antrenörlüğünü Aerobik Cimnastik Milli Hakemi ve aynı zamanda Milli Antrenör Atalay Nalbantoğlu yaptığı, 12 sporcu Aerobik Cimnastik Yarışması'nda İstanbul Avrupa yakasını temsil etti.

Arena Atletik Spor Kulübü Başkanı Nilay Oran, Aerobik Cimnastik branşında ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek sporcular hazırlayıp, milli takımımıza kazandırma gayesi içerisinde olduklarını söyledi.

Genç sporcu Selin Durkaya ise, "Avrupa Yakası'nda tek Aerobik Cimnastik Sporcuları olmamız bizlerden beklentilerin de yüksek olmasını sağlıyor. Motivasyonumuz yüksek olmak zorunda. Takımda yer almak zor ama iyi antrenman yaparak yerimi korumak istiyorum" diye konuştu.