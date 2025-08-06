Kuşadası’nda kan donduran olay! Bir kişi denizde ölü bulundu

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan şahıs, karaya alındı. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında hayatını kaybeden şahsın 35 yaşındaki Hüseyin Çatal olduğu öğrenildi.