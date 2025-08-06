Kuşadası’nda kan donduran olay! Bir kişi denizde ölü bulundu

Kuşadası'na bağlı Türkmen Mahallesi Adakule mevkiinde bulunan kayalıkların dibinde su yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.
BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan şahıs, karaya alındı. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında hayatını kaybeden şahsın 35 yaşındaki Hüseyin Çatal olduğu öğrenildi.