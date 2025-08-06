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Giriş Tarihi: 6.8.2025 22:07 Son Güncelleme: 6.8.2025 22:09

Kuşadası'nda kan donduran olay! Bir kişi denizde ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Kuşadası’nda kan donduran olay! Bir kişi denizde ölü bulundu

Kuşadası'na bağlı Türkmen Mahallesi Adakule mevkiinde bulunan kayalıkların dibinde su yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan şahıs, karaya alındı. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında hayatını kaybeden şahsın 35 yaşındaki Hüseyin Çatal olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından, Çatal'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kuşadası'nda kan donduran olay! Bir kişi denizde ölü bulundu
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