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Giriş Tarihi: 17.12.2021 18:04

Kuşadası'nda yangın! Tarihi bina kullanılamaz hale geldi!

DHA
Kuşadası’nda yangın! Tarihi bina kullanılamaz hale geldi!

Aydın'nın Kuşadası ilçesinde 100 yıllık olduğu belirtilen tarihi binada yangın çıktı. 2 katlı tarihi ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Camikebir Mahallesi'nde turistik iş yeri, kafe ve restoranların bulunduğu Kaleiçi bölgesindeki 2 katlı ahşap evde, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, binanın yapımında kullanılan ahşap malzeme nedeniyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye araçlarıyla Kaleiçi'nin sokaklarının dar olması nedeniyle evin bulunduğu 7 Eylül Sokak'a ulaşımda güçlük yaşandı. Sokağa ulaşan ekipler, alevlere, binanın bitişiği ve karşısındaki diğer evlerin çatılarına çıkarak suyla müdahale etti.

Yangın, itfaiyecilerin uzun uğraşları sonunucu diğer iş yerleri ile karşısındaki Kaleiçi Camii'ne sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı, polis şüpheli A.T.'yi gözaltına aldı.


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Kuşadası'nda yangın! Tarihi bina kullanılamaz hale geldi!
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