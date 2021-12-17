Kuşadası’nda yangın! Tarihi bina kullanılamaz hale geldi!

İtfaiye araçlarıyla Kaleiçi'nin sokaklarının dar olması nedeniyle evin bulunduğu 7 Eylül Sokak'a ulaşımda güçlük yaşandı. Sokağa ulaşan ekipler, alevlere, binanın bitişiği ve karşısındaki diğer evlerin çatılarına çıkarak suyla müdahale etti.