Kuşaktan kuşağa umut oldular

Ankara Üniversitesi Ziggurat Öğrenci Topluluğu üyeleri, 10 yılı aşkın süredir yetiştirme yurtları ve huzurevlerinde şenlik düzenleyerek "Kuşaktan Kuşağa Umut" oluyor. Bu sene de Ankara Saray Çocuk Evleri Sitesi'nde şenlik hazırlayan öğrenciler, çeşitli huzurevinden getirdikleri yaşlılarla çocuk evleri sitesindeki gençleri buluşturdu. Gençler gelir gelmez ellerini öpüp sohbet ettiği yaşlılara oje sürdü, yaşlılar da yaptığı takıları gençlere hediye etti.Kahramanmaraş merkezli depremlere Malatya'da yakalanarak her şeyini kaybeden İhsan Alıçlı, Malatya'da depreme yakalandığını ve 3 evini, 1 de dükkânını kaybettiğini anlattı. Alıçlı, "Huzurevinde her ihtiyacımız karşılanıyor. Bir de böyle bir program hazırlamışlar bize, gelmek ister misiniz diye sorduklarında gelmeyi çok istedim. Bu çocukların her biri bir eser. Bizim için çok kıymetli her biri. Malatya'da depremde üç gün evimin altında kaldım ama bana hiçbir şey olmadan çıktım. Birdenbire her şeyimizi kaybettik. Depremden sonra Ankara'ya gelip huzurevine yerleştim. Akrabalarımdan bir çok kişiyi kaybettim. Yeğenlerim vefat etti. Bu kadar acının içinde bu çocukları görmek, onlarla vakit geçirmek hem bize hem onlara iyi geldi" diye konuştu.Ben insanları mutlu ettikçe mutlu oluyorum diyen Sergül Özdemir, kaldığı huzurevinde yaptığı nazar boncuklu yüzükleri gençlere hediye etti. Gençlerle birlikte oyunlar oynayan Özdemir, "Buraya gelince çok mutlu oldum. Onları görünce enerjim yükseldi. Onlarla birlikte oynadım, güldüm. Bu gençlerimiz hepimizin, bizim geleceğimiz. Oturup sohbet edince, dertleşince onlar bizden tecrübe kaparlar. Ben huzurevinde elişi yapıyorum. Yaptıklarımdan gençlere de getirdim. Benden bir hatıra kalsın istedim" diye konuştu.Hatice Hülya Yastımat da "Gençleri, çocukları çok seviyorum. Hepsi benim yavrularım gibi. Onları mutlu görmek beni de mutlu ediyor. Onlar da bizi ziyaret ediyorlar. Elimizi öperler, biz onları öperiz. Biraz hasret gideririz yavrularımla" diye anlattı. Şenlikte şişme oyun alanları, at binme etkinlikleri, geleneksel oyunlar ve canlı müzik faaliyetleri yapıldı.