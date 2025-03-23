Kuşkonmaz toplamaya giden gencin esrarengiz ölümü: Cansız bedeni orada bulundu!

Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Kızılkışlacık köyünde yaşayan 23 yaşındaki Ferdi Sözkesen, sabah saatlerinde ormana kuşkonmaz toplamaya gitti. Sözkesen'den uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Ormanda son görüldüğü alanda yapılan aramada talihsiz genç yerde hareketsiz şekilde yatar halde bulundu. Acil sağlık ekipleri Sözkesen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen gencin cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası köyünde defnedildi. Amasya Akdağlılar Deneği Başkanı İsmail Koyuncu, hafızlık eğitimi alan Sözkesen'in bir gün önce köyün imamından müsaade alarak camide teravih namazı kıldırdığını anlatarak ailesine başsağlığı diledi.