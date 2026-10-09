Kuşların yön bulma sırrı şaşırttı! Karaciğerleri doğal pusula görevi görüyor olabilir

Kuşların yön bulma sırrı tamamen çözüldü mü?

Henüz değil. Kuşların göç yollarını nasıl belirlediği, farklı duyusal bilgileri nasıl birleştirdiği ve bu bilgilerin beyinde nasıl işlendiği araştırılmaya devam ediyor. Önceki çalışmalar, kuşların Dünya'nın manyetik alanının yanı sıra güneşten, yıldızlardan ve çevresel işaretlerden de yararlanabildiğini gösteriyor.

Karaciğerdeki makrofajların rolüne ilişkin bulgular, bu karmaşık sistemin daha önce yeterince bilinmeyen bir parçasını ortaya koyuyor. Ancak aynı mekanizmanın diğer kuş türlerinde de bulunup bulunmadığı ve manyetik bilginin sinir sistemine tam olarak nasıl iletildiği gibi soruların yanıtlanması gerekiyor.

Sonuç olarak, kuşların yön bulmasında karaciğerin rol oynayabileceğine ilişkin bilimsel bulgular, göç araştırmalarına yeni bir boyut kazandırıyor. Yine de en doğru ifade, kuşların yönlerini yalnızca karaciğerleriyle bulduğu değil, karaciğerdeki özel bağışıklık hücrelerinin manyetik algılamaya yardımcı olabileceğidir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör