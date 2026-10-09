Kuşların yön bulma sırrı şaşırttı! Karaciğerleri doğal pusula görevi görüyor olabilir

2026 yılında yayımlanan bir araştırma, bu soruya ilişkin dikkat çekici bulgular ortaya koydu. Bonn Üniversitesi ve iş birliği yaptığı kurumların araştırmacıları, güvercinlerin karaciğerinde Dünya'nın manyetik alanını algılamaya yardımcı olabilecek özel bağışıklık hücreleri belirledi. Çalışma, bu hücrelerin kuşların yön bulmasında rol oynayabileceğini gösterdi.
Araştırmacılar güvercinlerin gözlerini, beyinlerini, gagalarını, karaciğerlerini ve dalaklarını inceleyerek manyetik özelliklerle ilişkili hücreleri araştırdı. Karaciğerde, demir bakımından zengin ve güçlü manyetik özellik gösteren parçacıklar içeren hücreler tespit edildi. Bu hücreler, bağışıklık sisteminin bir parçası olan makrofajlar olarak tanımlandı.
Makrofajlar normalde eski veya hasarlı hücrelerin parçalanması gibi görevler üstleniyor. Araştırmaya göre bu hücrelerde biriken demir parçacıkları, manyetik alanla etkileşim açısından önemli olabilir. Hücrelerin sinir liflerine yakın bulunması da algılanan bilginin sinir sistemine aktarılabileceği ihtimalini gündeme getirdi
Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, havanın kapalı olduğu koşullarda ortaya çıktı. Karaciğerdeki demir bakımından zengin bağışıklık hücrelerinin işlevi bozulduğunda, güvercinlerin yön bulma becerilerinde aksama görüldü. Güneş görünürken ise kuşlar yönlerini bulmaya devam etti.
Bu sonuç, kuşların yön bulurken tek bir kaynağa bağımlı olmadığını düşündürüyor. Güneş gibi görsel işaretlerin kullanılabildiği durumlarda farklı ipuçlarından yararlanılabilirken, bulutlu havalarda manyetik alanın önemi artabiliyor.
Bununla birlikte deneyler, karaciğerin kuşlar için tek başına bir pusula olduğunu göstermiyor. Bulgular, belirli hücrelerin manyetik algılamaya katkıda bulunabileceğine ilişkin kanıt sunuyor.
Henüz değil. Kuşların göç yollarını nasıl belirlediği, farklı duyusal bilgileri nasıl birleştirdiği ve bu bilgilerin beyinde nasıl işlendiği araştırılmaya devam ediyor. Önceki çalışmalar, kuşların Dünya'nın manyetik alanının yanı sıra güneşten, yıldızlardan ve çevresel işaretlerden de yararlanabildiğini gösteriyor.
Karaciğerdeki makrofajların rolüne ilişkin bulgular, bu karmaşık sistemin daha önce yeterince bilinmeyen bir parçasını ortaya koyuyor. Ancak aynı mekanizmanın diğer kuş türlerinde de bulunup bulunmadığı ve manyetik bilginin sinir sistemine tam olarak nasıl iletildiği gibi soruların yanıtlanması gerekiyor.
Sonuç olarak, kuşların yön bulmasında karaciğerin rol oynayabileceğine ilişkin bilimsel bulgular, göç araştırmalarına yeni bir boyut kazandırıyor. Yine de en doğru ifade, kuşların yönlerini yalnızca karaciğerleriyle bulduğu değil, karaciğerdeki özel bağışıklık hücrelerinin manyetik algılamaya yardımcı olabileceğidir.