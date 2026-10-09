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Giriş Tarihi: 09.10.2026 22:35

Kuşların yön bulma sırrı şaşırttı! Karaciğerleri doğal pusula görevi görüyor olabilir

Göç mevsiminde binlerce kilometre yol kat eden kuşların yönlerini nasıl bulduğu, doğanın en ilginç sorularından biri. Bazı araştırmalar, kuşların manyetik alanı algılama mekanizmalarında göz ve sinir sistemiyle birlikte farklı biyolojik süreçlerin de rol oynayabileceğine işaret ediyor. Peki, kuşların yön bulmasında karaciğerin gerçekten bir etkisi var mı?

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Kuşların yön bulma sırrı şaşırttı! Karaciğerleri doğal pusula görevi görüyor olabilir
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Kuşların göç sırasında yollarını kaybetmeden hedeflerine ulaşması, bilim dünyasının uzun süredir araştırdığı konular arasında yer alıyor. Güneşin konumu, yıldızlar, çevresel işaretler ve Dünya'nın manyetik alanı, bu canlıların yön bulma becerisiyle ilişkilendiriliyor. Karaciğerin de bu sistemde rol oynayabileceği fikri ise biyolojik saat ve metabolizma üzerine yapılan araştırmalarla gündeme geliyor.

Kuşların karaciğeri nasıl bir pusula görevi görebiliyor?

2026 yılında yayımlanan bir araştırma, bu soruya ilişkin dikkat çekici bulgular ortaya koydu. Bonn Üniversitesi ve iş birliği yaptığı kurumların araştırmacıları, güvercinlerin karaciğerinde Dünya'nın manyetik alanını algılamaya yardımcı olabilecek özel bağışıklık hücreleri belirledi. Çalışma, bu hücrelerin kuşların yön bulmasında rol oynayabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar güvercinlerin gözlerini, beyinlerini, gagalarını, karaciğerlerini ve dalaklarını inceleyerek manyetik özelliklerle ilişkili hücreleri araştırdı. Karaciğerde, demir bakımından zengin ve güçlü manyetik özellik gösteren parçacıklar içeren hücreler tespit edildi. Bu hücreler, bağışıklık sisteminin bir parçası olan makrofajlar olarak tanımlandı.

Makrofajlar normalde eski veya hasarlı hücrelerin parçalanması gibi görevler üstleniyor. Araştırmaya göre bu hücrelerde biriken demir parçacıkları, manyetik alanla etkileşim açısından önemli olabilir. Hücrelerin sinir liflerine yakın bulunması da algılanan bilginin sinir sistemine aktarılabileceği ihtimalini gündeme getirdi

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Güneş yokken kuşlar yönlerini nasıl buluyor?

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, havanın kapalı olduğu koşullarda ortaya çıktı. Karaciğerdeki demir bakımından zengin bağışıklık hücrelerinin işlevi bozulduğunda, güvercinlerin yön bulma becerilerinde aksama görüldü. Güneş görünürken ise kuşlar yönlerini bulmaya devam etti.

Bu sonuç, kuşların yön bulurken tek bir kaynağa bağımlı olmadığını düşündürüyor. Güneş gibi görsel işaretlerin kullanılabildiği durumlarda farklı ipuçlarından yararlanılabilirken, bulutlu havalarda manyetik alanın önemi artabiliyor.

Bununla birlikte deneyler, karaciğerin kuşlar için tek başına bir pusula olduğunu göstermiyor. Bulgular, belirli hücrelerin manyetik algılamaya katkıda bulunabileceğine ilişkin kanıt sunuyor.

Kuşların yön bulma sırrı tamamen çözüldü mü?

Henüz değil. Kuşların göç yollarını nasıl belirlediği, farklı duyusal bilgileri nasıl birleştirdiği ve bu bilgilerin beyinde nasıl işlendiği araştırılmaya devam ediyor. Önceki çalışmalar, kuşların Dünya'nın manyetik alanının yanı sıra güneşten, yıldızlardan ve çevresel işaretlerden de yararlanabildiğini gösteriyor.

Karaciğerdeki makrofajların rolüne ilişkin bulgular, bu karmaşık sistemin daha önce yeterince bilinmeyen bir parçasını ortaya koyuyor. Ancak aynı mekanizmanın diğer kuş türlerinde de bulunup bulunmadığı ve manyetik bilginin sinir sistemine tam olarak nasıl iletildiği gibi soruların yanıtlanması gerekiyor.

Sonuç olarak, kuşların yön bulmasında karaciğerin rol oynayabileceğine ilişkin bilimsel bulgular, göç araştırmalarına yeni bir boyut kazandırıyor. Yine de en doğru ifade, kuşların yönlerini yalnızca karaciğerleriyle bulduğu değil, karaciğerdeki özel bağışıklık hücrelerinin manyetik algılamaya yardımcı olabileceğidir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Kuşların yön bulma sırrı şaşırttı! Karaciğerleri doğal pusula görevi görüyor olabilir
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