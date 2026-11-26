Bir zamanlar tezgahın üzerinde duran her şeyi kaldırmak makbul sayılıyordu. Şimdi ise dekorasyon dünyasında mutfağın biraz daha yaşanmış görünmesi isteniyor. Üstelik bunun için yeni mobilyalar almaya da gerek yok.
Özellikle farklı renklerdeki seramikler, eski fincan takımları ve yemek kitapları bir arada kullanılabiliyor. Burada önemli olan her boşluğu doldurmak değil, sevilen parçaları belirli köşelerde toplamak. Böylece dağınıklık hissi oluşturmadan samimi bir görünüm yakalanabiliyor.
Yıllardır dolabın arkasında bekleyen eski bir tabak veya aileden kalan seramik bir kase, bu dekorasyon anlayışında yeniden kullanılabiliyor. Tasarımcılar, geçmişten gelen parçaların mutfağa hazır alınmış süslerden daha kişisel bir hava kattığını düşünüyor.
Seyahatlerden getirilen küçük hatıralar, eski mutfak gereçleri ve farklı dönemlere ait aksesuarlar da bu tarzın parçaları arasında. Her eşyanın aynı renk ve modelde olması gerekmiyor. Tam tersine, zaman içinde biriktirilen parçalar mutfağın kendine özgü görünümünü oluşturuyor.
Eskiden dolaplara yerleştirilen bakır tencereler ve tavalar, şimdi duvara monte edilen askılıklarda sergilenebiliyor. Özellikle ahşap raflar ve sıcak renkli fayanslarla birlikte kullanıldığında mutfağa eski kır evlerini hatırlatan bir görünüm kazandırıyor.
Günlük kullanılan kahve makineleri ve retro tasarımlı buzdolapları da mutfağın görünümünde rol oynayabiliyor. Böylece yalnızca süs eşyaları değil, gerçekten kullanılan mutfak gereçleri de dekorasyonun içine dahil ediliyor.
Duvarlara yerleştirilen açık raflar ve cam kapaklı dolaplar, sevilen eşyaların sergilenmesini kolaylaştırıyor. Tabakları, bardakları ve yemek kitaplarını farklı yüksekliklerde yerleştirmek ise rafların tekdüze görünmesini önleyebiliyor.
Yeni dekorasyon anlayışını uygulamak için bütün dolapları değiştirmek gerekmiyor. Birkaç seramik tabağı açık rafa yerleştirmek, sevdiğiniz yemek kitaplarını sergilemek veya bakır tavaları duvara asmak yeterli olabilir. Önemli olan mutfağın hem kullanışlı hem de size ait hissettirmesi.