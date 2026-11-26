Özellikle farklı renklerdeki seramikler, eski fincan takımları ve yemek kitapları bir arada kullanılabiliyor. Burada önemli olan her boşluğu doldurmak değil, sevilen parçaları belirli köşelerde toplamak. Böylece dağınıklık hissi oluşturmadan samimi bir görünüm yakalanabiliyor.