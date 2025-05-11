Haberler Yaşam Haberleri Kütahya Domaniç'te 4 gündür haber alınamayan esnafı arama çalışmaları devam ediyor
Giriş Tarihi: 11.5.2025 20:47 Son Güncelleme: 11.5.2025 21:06

Kütahya Domaniç'te 4 gündür haber alınamayan esnafı arama çalışmaları devam ediyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Durabey köyünde 4 günden beri kendisinden haber alınamayan esnafın bulunmasına yönelik başlatılan arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya Domaniç’te 4 gündür haber alınamayan esnafı arama çalışmaları devam ediyor

Edinilen bilgiye göre, Durabey köyünde ikamet eden ve 8 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde evden yaya olarak çıkan 40 yaşındaki traktör tamircisi Sami İlik'in akşam eve dönmemesi üzerine yakınları yetkililere kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp Sami İlik için jandarma, AFAD ve İNDAK ekipleri tarafından bölgede dron ve arama köpekleri kullanılarak arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına köylüler de destek veriyor. Arama çalışmalarını 4 günden beri sürdüren ekipler kayıp vatandaşın izine henüz ulaşamadı.

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Kütahya Domaniç'te 4 gündür haber alınamayan esnafı arama çalışmaları devam ediyor
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