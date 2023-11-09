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Giriş Tarihi: 9.11.2023 19:33 Son Güncelleme: 9.11.2023 19:35

Kütahya'da 29 yaşındaki polis memuru kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Kütahya Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis memuru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da 29 yaşındaki polis memuru kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Kütahya Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 29 yaşındaki polis memuru Ömer Uzuncaalan dün akşam saatlerinde bir spor salonunda 1 saate yakın süreyle aktif olarak spor çalışması yaptı. Spor salonundan yorgun olarak evine dönen Ömer Uzuncaalan, istirahat esnasında kalp krizi geçirmesi üzerine eşinin çağırdığı ambülansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı .Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hayatını kaybetti.

Emniyet Müdürlüğü personeli arasında büyük bir üzüntü yaratan genç polisin ölümüyle ilgili olarak tahkikat başlatıldığı açıklandı.

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Kütahya'da 29 yaşındaki polis memuru kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
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