Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 31.8.2023 20:10 Son Güncelleme: 31.8.2023 20:56

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki denetimlerini sürdürürken, uyuşturucu ticareti yapmak için şehre girmeye çalışanlara da nefes aldırmıyor. Ekipler, yolcu otobüsünde gerçekleştirdiği denetimde uyuşturucu ticareti yapan bir şahsı uyuşturucu madde ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli mahkemece tutuklandı.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor. Ekiplerce yürütülen denetimlerle "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yapanlara ise göz açtırılmıyor. Emniyet Müdürlüğü şehre uyuşturucu sokmaya çalışanlara yönelik de çalışmalar yapıyor. En son il girişinde Emniyet'in yaptığı denetimde, durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen bir kişi uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN ŞAHIS OTOBÜSTE YAKALANDI!

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu denetiminde yolcu otobüsü içerisindeki İ.D. isimli şüphelinin üst aramasında üç parça halinde toplam 45,05 gr. Metamfetamin maddesi ele geçirdi. İ.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyet'ten adli makamlara sevk edilen şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yapmak suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
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