Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor. Ekiplerce yürütülen denetimlerle "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yapanlara ise göz açtırılmıyor. Emniyet Müdürlüğü şehre uyuşturucu sokmaya çalışanlara yönelik de çalışmalar yapıyor. En son il girişinde Emniyet'in yaptığı denetimde, durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen bir kişi uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN ŞAHIS OTOBÜSTE YAKALANDI!

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu denetiminde yolcu otobüsü içerisindeki İ.D. isimli şüphelinin üst aramasında üç parça halinde toplam 45,05 gr. Metamfetamin maddesi ele geçirdi. İ.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyet'ten adli makamlara sevk edilen şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yapmak suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.