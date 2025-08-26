Kütahya köyde yangın! 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve su tankerleri de olay yerine gönderildi.