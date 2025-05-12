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Giriş Tarihi: 12.5.2025 00:27 Son Güncelleme: 12.5.2025 00:28

Kütahya'da 40 yaşındaki kayıp esnaf sağ olarak bulundu

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyünde yaşayan traktör tamircisi 40 yaşındaki Sami İlik, kaybolduktan dört gün sonra sağ olarak bulundu.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da 40 yaşındaki kayıp esnaf sağ olarak bulundu

8 Mayıs Perşembe günü evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan İlik için İlçe Jandarma Komutanlığı, Kütahya'dan gelen komando birliği, AFAD ekipleri ve köylüler seferber oldu. Dördüncü günün sonunda, İlik'i köy girişindeki kullanılmayan bir evde tesadüfen gören bir köylü, kendisini alarak sağlık kuruluşuna ulaştırdı.

İlk müdahalesi Domaniç İlçe Hastanesi'nde yapılan Sami İlik, genel kontrol amacıyla ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililer, İlik'in sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Olay, köy halkı ve yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

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Kütahya'da 40 yaşındaki kayıp esnaf sağ olarak bulundu
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