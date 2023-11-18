Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da ahşap evde yangın! Yaşlı kadın alevlerden kaçamadı
Giriş Tarihi: 18.11.2023 02:48

Kütahya'da ahşap evde yangın! Yaşlı kadın alevlerden kaçamadı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, iki katlı ahşap evde çıkan yangından dolayı çöken evin enkazında burada yalnız ikamet eden 78 yaşındaki Havva Nerkiz’in cansız bedeni bulundu

AA
Kütahya’da ahşap evde yangın! Yaşlı kadın alevlerden kaçamadı

Esatlar köyünde iki katlı ahşap bir evden alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren Emet ve Çavdarhisar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangından dolayı çöken evin enkazında burada yalnız ikamet eden Havva Nerkiz'in (78) cansız bedenini buldu.

Yaşlı kadının cenazesi, jandarmanın incelemesinin ardından Emet Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Kütahya'da ahşap evde yangın! Yaşlı kadın alevlerden kaçamadı
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