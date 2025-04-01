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Giriş Tarihi: 1.4.2025 21:33 Son Güncelleme: 1.4.2025 21:49

Kütahya'da bayramın ilk günü silahla yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

Kütahya’nın Ağaçköy Mahallesi’nde Ramazan Bayramı'nın ilk günü silahla vurularak ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 22 yaşındaki Ceyhun Sönmez, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da bayramın ilk günü silahla yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

30 Mart günü Ağaçköy Mahallesi'nde bulunan mesire alanında, daha önceden husumetli olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu 30 yaşındaki Uğur Ö., yanında bulundurduğu tabanca ile Ceyhun Sönmez'e ateş etti. Karnından vurulan Sönmez, ağır yaralı olarak yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumunun kritik olması nedeniyle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sönmez, yoğun bakımda 3 gün boyunca tedavi gördü. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli Uğur Ö., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayeti işleyen zanlının 20'den fazla suç kaydının bulunduğu belirtildi.

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Kütahya'da bayramın ilk günü silahla yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti
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