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Giriş Tarihi: 18.5.2025 22:47 Son Güncelleme: 18.5.2025 22:57

Kütahya’da eski sevgililer arasında silahlı kavga! 1’i ağır 3 yaralı

Kütahya’nın Yunus Emre Mahallesi’nde eski sevgililer arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da eski sevgililer arasında silahlı kavga! 1’i ağır 3 yaralı

Olay, Şehit Teğmen Reşat Gökeri Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşındaki İbrahim K. ile yaklaşık iki yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi 65 yaşındaki Sevim A. sokakta karşılaştı. Aralarında çıkan küfürlü tartışmaya Sevim A.'nın kardeşi 50 yaşındaki Hüseyin A. da dahil oldu.

Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim K., yanında taşıdığı ruhsatsız tabanca ile Sevim A.'yı kalçasından, Hüseyin A.'yı ise karnından vurdu. Saldırının ardından mahalledeki vatandaşlar olaya müdahale ederek İbrahim K.'yı darp etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Sevim A., Hüseyin A. ve saldırgan İbrahim K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen İbrahim K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kütahya’da eski sevgililer arasında silahlı kavga! 1’i ağır 3 yaralı
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